Paraná Pesquisas: Omar Aziz lidera cenários de 2º turno para o governo do Amazonas

O senador Omar Aziz (PSD-AM) lidera os três cenários de segundo turno para o governo do Amazonas testados pelo instituto Paraná Pesquisas, em pesquisa divulgada neste sábado, 5.

A disputa mais apertada ocorre em um eventual confronto com Roberto Cidade. Nesse cenário, Aziz aparece com 45% das intenções de voto, enquanto Cidade tem 39,3%. A diferença entre os dois é de 5,7 pontos percentuais.

Outros 11,5% dos entrevistados afirmam que não votariam em nenhum dos dois, votariam em branco ou anulariam o voto -- e 4,1% não sabem ou não opinaram.

Omar Aziz x Maria do Carmo

No cenário de segundo turno contra Professora Maria do Carmo, Omar Aziz tem 51,7% das intenções de voto, enquanto a adversária registra 37%.

A vantagem de Aziz neste confronto é de 14,7 pontos percentuais.

Os que responderam nenhum, branco ou nulo representam 7%, enquanto 4,3% não sabem ou não opinaram.

Omar Aziz x David Almeida

O Paraná Pesquisas também simulou um segundo turno entre Omar Aziz e David Almeida. Aziz registra 50,2% das intenções de voto, contra 33,7% de Almeida, diferença de 16,5 pontos percentuais.

Nesse cenário, 10,1% responderam nenhum, branco ou nulo, enquanto 6% não sabem ou não opinaram.

Os três confrontos apresentam Aziz numericamente à frente por diferenças superiores à margem de erro da pesquisa, de aproximadamente 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Paraná Pesquisas: 2º turno governo de Amazonas — Omar Aziz x Roberto Cidade

Omar Aziz: 45,0%

Roberto Cidade: 39,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 11,5%

Não sabe/Não opinou: 4,1%

Paraná Pesquisas: 2º turno governo de Amazonas — Omar Aziz x Maria do Carmo

Omar Aziz: 51,7%

Maria do Carmo: 37,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,0%

Não sabe/Não opinou: 4,3%

Paraná Pesquisas: 2º turno governo de Amazonas — Omar Aziz x David Almeida

Omar Aziz: 50,2%

David Almeida: 33,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 10,1%

Não sabe/Não opinou: 6,0%

Metodologia

O instituto entrevistou 1.350 eleitores em 38 municípios do Amazonas, entre os dias 2 e 4 de setembro de 2026. A pesquisa tem margem de erro estimada de aproximadamente 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, e grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-01118/2026, para os cargos de governador e senador.