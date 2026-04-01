Paraná Pesquisas: Capitão Wagner e Eunício lideram disputa pelo Senado do Ceará

Com duas vagas em disputa para o Senado pelo Ceará, Capitão Wagner (União) lidera com folga a corrida eleitoral, seguido por Eunício Oliveira (MDB) e Luizianne Lins (PT), segundo pesquisa do Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira, 1.

No primeiro cenário, Wagner aparece com 47,1%, enquanto Eunício soma 32,1% e Luizianne registra 26,3%. Na sequência, surgem Alcides Fernandes (PL), com 14,9%, e Júnior Mano (PSB), 11,8%, com os demais nomes abaixo de dois dígitos.

O levantamento mostra ainda 9,4% dos eleitores declarando voto branco ou nulo e 5,4% indecisos.

Considerando a dinâmica de dois votos por eleitor, o quadro mostra liderança consolidada de Capitão Wagner e disputa aberta pela segunda cadeira, com concentração de vários candidatos entre 10% e 30% das intenções de voto.

Na série histórica, Capitão Wagner ampliou sua vantagem, saindo de 44,7%em janeiro para 47,1% em abril, enquanto Eunício recuou de 35,2% para 32,1%. Luizianne oscilou positivamente no período e se mantém estável na faixa de 26%.

Já nomes como Alcides Fernandes apresentam crescimento consistente, passando de 10,3% em janeiro para 14,9% em abril.

Cenário com Guimarães amplia fragmentação

No segundo cenário, com a inclusão de José Guimarães (PT), o quadro se torna ainda mais pulverizado. Capitão Wagner mantém a liderança com 47,8%, seguido por Eunício, com 32,3%, enquanto Guimarães estreia com 17,1%.

Nesse contexto, Alcides Fernandes (15,5%) e Júnior Mano (11,8%) permanecem como candidatos competitivos, enquanto os demais seguem abaixo de 10%. O percentual de brancos e nulos sobe para 10,3%.

À frente nos dois cenários testados, Wagner também aparece na liderança no quesito rejeição. O capitão aparece com 22,9%, seguido por Guimarães (20,3%) e Luizianne Lins (16,3%). Eunício aparece com 14,2%, em patamar inferior aos principais adversários.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores, entre os dias 27 e 30 de março, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,0%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE sob o protocolo CE-00151/2026.