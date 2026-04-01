Paraná Pesquisas: no 1º turno, Ciro tem 46,6% e Elmano, 33,9%

A mais recente pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, focada na corrida para o Governo do Ceará, aponta que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) lidera o principal cenário estimulado com 46,6% das intenções de voto. Na segunda colocação, o atual governador Elmano de Freitas (PT) aparece com 33,9% da preferência.

Como a diferença de 12,7 pontos percentuais é superior à margem de erro de 2,6 pontos, o tucano detém uma vantagem consolidada sobre o atual mandatário nesta simulação de primeiro turno.

O senador Eduardo Girão (Novo) corre por fora com 6,1%, seguido por Zé Batista (0,9%) e Professor Jarir Pereira (0,5%).

Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum somam 7,0%, enquanto 4,9% não sabem ou não opinaram.

Na comparação com o levantamento divulgado em março, Ciro avançou 2,1 pontos percentuais, enquanto Elmano teve um recuo de 1,4 ponto percentual. Girão e Jarir Pereira tiveram uma leve queda em relação a pesquisa anterior. Zé Batista foi testado pela primeira vez pelo instituto.

Segundo turno

Em um cenário de segundo turno, Ciro aparece com 53,3% das intenções de voto contra 36,4% de Elmano. Neste quadro polarizado, os votos brancos e nulos representam 5,9%, e os indecisos somam 4,4%.

Entre as mulheres, a corrida governamental é bastante apertada: Ciro Gomes registra 40,6% e Elmano de Freitas marca 38,0%. A distância de 2,6 pontos configura um empate técnico no segmento.

O contraste ocorre entre os homens, grupo no qual o tucano dispara e anota 53,2% contra 29,3% do petista. Do ponto de vista etário, o ex-ministro encontra seu melhor desempenho entre adultos de 25 a 44 anos (50,0%), enquanto Elmano atinge seu pico de aderência entre os eleitores com 60 anos ou mais (41,1%).

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores, entre os dias 27 e 30 de março, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,0%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE sob o protocolo CE-00151/2026.

Cenários do Ceará da Pesquisa Paraná (Abril de 2026)

Primeiro turno

Ciro Gomes: 46,6%

Elmano de Freitas: 33,9%

Eduardo Girão: 6,1%

Zé Batista: 0,9%

Professor Jarir Pereira: 0,5%

Não sabe/ Não opinou: 4,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,0%

Segundo turno