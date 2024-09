Paes tem 58,4% e Ramagem, 18,5%, no Rio, diz pesquisa Futura

O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa por um segundo mandato na prefeitura da capital fluminense, de acordo com pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada nesta segunda-feira, 23.

O candidato à reeleição tem 58,4% das intenções de voto, três vezes mais do que o segundo colocado, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que pontua com 18,5%.

Na terceira posição está o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 4,9%, seguido por Marcelo Queiroz (PP), que tem 2,5% das intenções de voto.

Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, Motta e Amorim estão tecnicamente empatados.

Rodrigo Amorim (União Brasil) aparece com 1%, enquanto os demais candidatos não passam de 1% cada. Os eleitores que afirmam que vão votar branco ou nulo são 5,6%, enquanto os indecisos somam 7,2%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 12 de setembro, Paes teve uma oscilação positiva de 0,2 ponto percentual, enquanto Ramagem teve uma alta de 4,2 pontos percentuais. Tarcísio Motta teve variação de 0,2 ponto percentual.

Pesquisa para prefeito do Rio

Eduardo Paes : 58,4%

: 58,4% Alexandre Ramagem : 18,5%

: 18,5% Tarcísio Motta : 4,9%

: 4,9% Marcelo Queiroz : 2,5%

: 2,5% Rodrigo Amorim : 1%

: 1% Cyro Garcia : 0,8%

: 0,8% Carol Sponza : 0,8%

: 0,8% Juliete Pantoja : 0,4%

: 0,4% Ninguém/Branco/Nulo : 5,6%

: 5,6% NS/NR/Indeciso: 7,2%

Segundo turno

O instituto realizou três simulações de segundo turno. Paes vence com folga a disputa com Ramagem e Motta. Em um embate direto entre Ramagem e Tarcísio, o candidato do PL soma 40,1% contra 31,2% do psolista.

Paes x Ramagem

Eduardo Paes : 65,8%

: 65,8% Alexandre Ramagem : 24,7%

: 24,7% Ninguém/Branco/Nulo : 5,6%

: 5,6% NS/NR/Indeciso: 4,0%

Paes x Motta

Eduardo Paes : 71,3%

: 71,3% Tarcísio Motta : 11,9%

: 11,9% Ninguém/Branco/Nulo : 13,0%

: 13,0% NS/NR/Indeciso: 3,8%

Ramagem x Motta

Alexandre Ramagem : 40,1%

: 40,1% Tarcísio Motta : 32,1%

: 32,1% Ninguém/Branco/Nulo : 17,4%

: 17,4% NS/NR/Indeciso: 10,4%

A pesquisa foi registrada no TSE como RJ-04609/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 14 de setembro e 18 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.