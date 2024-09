O atual prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa por um segundo mandato na prefeitura da capital fluminense, de acordo com pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada nesta quinta-feira, 12. O candidato à reeleição tem 58,2% das intenções de voto, quatro vezes mais do que o segundo colocado, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL) que pontua com 14,3%.

Na terceira posição está o também deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) com 4,7%, seguido pelo deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil), que tem 2,3% das intenções de voto. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, Motta e Amorim estão tecnicamente empatados. Marcelo Queiroz (PP) e Carol Sponza (NOVO) também estão em empate técnico com 1,8% e 1,4%, respectivamente. Os demais candidatos somaram menos de 1%.

Essa é a segunda pesquisa do Futura Inteligência sobre a disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro. A anterior, realizada entre os dias 6 e 9 de agosto, trazia dois cenários com Paes pontuando com 49,8% e 61,2%. Ramagem também aparecia na segunda posição com 9,9% e 10,1%. Tarcísio Motta tinha de 5% 8,3%. Os estudos, porém, não podem ser comparados por terem nomes diferentes.

Intenções de voto no Rio de Janeiro:

Eduardo Paes (PSD): 58,2%

Alexandre Ramagem (PL): 14,3%

Tarcísio Motta (PSOL): 4,7%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 2,3%

Marcelo Queiroz (PP): 1,8%

Carol Sponza (NOVO): 1,4%

Cyro Garcia (PSTU): 0,6%

Juliete Pantoja (UP): 0,5%

Henrique Simonard (PCO): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,4%

NS/NR/Indeciso: 9,8%

*Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 100,1%, e não 100%.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, o atual prefeito também lidera com 48,9% das intenções de voto. Nesse cenário, os indecisos somam 25,4%.

Eduardo Paes: 48,9%

Alexandre Ramagem: 10,3%

Tarcísio Motta: 3,0%

Rodrigo Amorim: 0,9%

Carol Sponza: 0,3%

Marcelo Queiroz: 0,2%

Cyro Garcia: 0,1%

Juliete Pantoja: 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,0%

Outros: 2,9%

NS/NR/Indeciso: 25,4%

Segundo turno

O instituto também realizou três simulações de segundo turno. Nas duas em que é mencionado Eduardo Paes seria reeleito com mais de 67% dos votos. Em um embate direto entre Ramagem e Tarcísio, o candidato do PL soma 35,9% ante 28,8% no psolista.