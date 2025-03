Orçamento para merenda deveria subir até três vezes, diz presidente da Bancada da Educação

O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação (FPME), Rafael Brito, afirma que o Brasil deveria ampliar em até três vezes o orçamento destinado para as merendas escolares.

"Hoje, o orçamento da merenda é em torno de R$ 6 bilhões. Eu acho que tinha que ter pelo menos três vezes esse valor", diz Brito em entrevista ao programa Macro em Pauta da EXAME.

O deputado argumenta que a medida ultrapassa a educação e pode resultar na diminuição da pobreza no país.

"Essa não é só uma questão para a educação, mas para toda a sociedade. O Brasil voltou ao Mapa da Fome. Garanto que, se a merenda escolar fosse três vezes maior do que é, com certeza a gente nem estaria mais no Mapa da Fome", afirma.

Hoje, o valor por aluno varia de R$ 0,41 até R$ 2,56 para estudantes do ensino integral. Os valores tiveram reajustes em percentuais que variam de 28% a 39% em 2023, após anos sem aumento. Entre 2014 e 2021, os recursos tiveram queda de 34%. Em 2023, houve um reajuste, mas em 2024 os valores permaneceram os mesmos.

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar defende que o orçamento para a merenda seja de pelo menos R$ 10 bilhões, mas na proposta orçamentária o valor destinado é de R$ 5,5 bilhões, total semelhante ao dos dois últimos anos.

Brito afirma que entende o momento do quadro fiscal da economia brasileira, mas que não concorda "em fazer ajuste fiscal em cima do valor da merenda".

