Operação na Bahia e Ceará prende 31 membros do Comando Vermelho

A Polícia Civil da Bahia deflagrou uma operação contra o Comando Vermelho (CV) na manhã desta terça-feira, 4. Até o momento, 31 pessoas foram presas.

Segundo o governo do estado, o objetivo é desarticular o núcleo armado e financeiro da facção, que atua no território. Ao todo, os agentes cumprem 46 mandados de busca e apreensão em Salvador, e na cidade de Eusébio, no Ceará.

Os alvos, segundo o executivo, são suspeitos de envolvimento em homicídios e na expansão do tráfico de drogas na capital baiana e outras cidades. A operação, batizada de Freedom, deve esclarecer cerca de 30 mortes em Salvador.

Mais de 400 agentes das polícias Militar e Civil atuam na ação, que tem o apoio da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo o G1, um dos presos é apontado como chefe do CV em Salvador.

A operação ocorre após a megaoperação no Rio de Janeiro no dia 28 de outubro, apontada como a ação policial mais letal da história do estado. Ao todo, 121 pessoas morreram.