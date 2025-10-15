EXAME Agro

Preço de tomar café fora de casa em São Paulo pode variar 150%, mostra Procon

Itens simples, como café e pão de queijo, apresentaram as maiores diferenças de preço

Em Ribeirão Preto, o preço foi de R$ 4,00 a R$ 15,99, diferença próxima de 300% (EcoPim-Studio/Getty Images)

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15h23.

Tomar café da manhã fora de casa pode pesar no bolso dos consumidores paulistas. De acordo com um levantamento feito pelo Procon-SP, o preço dos itens mais tradicionais das padarias, como café coado e pão de queijo, pode variar até cinco vezes de um local para outro.

A pesquisa identificou que o café coado no copo apresentou variação média de 151% entre cidades. O menor preço foi registrado em Presidente Prudente (R$ 3,83) e o maior, em São Paulo (R$ 9,61).

O pão de queijo também mostrou forte discrepância, com 118% de diferença, custando R$ 4,33 em Presidente Prudente e R$ 9,44 na capital paulista.

A pesquisa foi realizada entre 23 e 26 de setembro de 2025 na capital e em dez municípios do estado.

São Paulo concentra os maiores preços médios

O pão brioche foi o item com maior diferença preço dentro da própria capital paulista — quase 49%, variando de R$ 12,40 na Zona Oeste a R$ 18,43 na Zona Norte.

O pão francês por quilo teve a menor variação, de 4,55%, enquanto o café coado no copo apresentou diferença de 40% entre regiões.

Entre os combos, o tradicional pão com manteiga na chapa e café coado oscilou 27%. Já na comparação com 2024, o combo bauru com suco de laranja foi o que mais subiu, com alta de 32% — de R$ 29,65 para R$ 39,08.

Em contrapartida, o bauru com café expresso pequeno ficou 11% mais barato, e o expresso isolado aumentou 13,5%.

Na cidade de São Paulo, fiscais do Procon-SP visitaram 50 padarias distribuídas pelas cinco regiões.

Presidente Prudente e São José dos Campos têm maiores disparidades de preços

Entre as cidades do interior, Presidente Prudente apresentou os menores preços médios, embora também tenha registrado variações internas superiores a 100% em alguns produtos.

Em São José dos Campos, o pão brioche teve a maior disparidade da pesquisa — 540% de diferença, custando R$ 16,00 em uma padaria e R$ 2,50 em outra.

O café coado também variou fortemente em outras cidades. Em Ribeirão Preto, o preço foi de R$ 4,00 a R$ 15,99, diferença próxima de 300%. Já em São José do Rio Preto, a variação ficou entre R$ 2,75 e R$ 10,90.

Em Bauru, o combo pão de queijo com café coado teve diferença de 200% — R$ 4,60 no menor valor e R$ 14,00 no maior. Já na Baixada Santista, o tradicional pão de cará apresentou variação de 40%, enquanto em Sorocaba o bolo indiano registrou diferença de 27% entre padarias.

