Preço de tomar café fora de casa em São Paulo pode variar 150%, mostra Procon

Tomar café da manhã fora de casa pode pesar no bolso dos consumidores paulistas. De acordo com um levantamento feito pelo Procon-SP, o preço dos itens mais tradicionais das padarias, como café coado e pão de queijo, pode variar até cinco vezes de um local para outro.

A pesquisa identificou que o café coado no copo apresentou variação média de 151% entre cidades. O menor preço foi registrado em Presidente Prudente (R$ 3,83) e o maior, em São Paulo (R$ 9,61).

O pão de queijo também mostrou forte discrepância, com 118% de diferença, custando R$ 4,33 em Presidente Prudente e R$ 9,44 na capital paulista.

A pesquisa foi realizada entre 23 e 26 de setembro de 2025 na capital e em dez municípios do estado.

São Paulo concentra os maiores preços médios

O pão brioche foi o item com maior diferença preço dentro da própria capital paulista — quase 49%, variando de R$ 12,40 na Zona Oeste a R$ 18,43 na Zona Norte.

O pão francês por quilo teve a menor variação, de 4,55%, enquanto o café coado no copo apresentou diferença de 40% entre regiões.

Entre os combos, o tradicional pão com manteiga na chapa e café coado oscilou 27%. Já na comparação com 2024, o combo bauru com suco de laranja foi o que mais subiu, com alta de 32% — de R$ 29,65 para R$ 39,08.

Em contrapartida, o bauru com café expresso pequeno ficou 11% mais barato, e o expresso isolado aumentou 13,5%.

Na cidade de São Paulo, fiscais do Procon-SP visitaram 50 padarias distribuídas pelas cinco regiões.

Presidente Prudente e São José dos Campos têm maiores disparidades de preços

Entre as cidades do interior, Presidente Prudente apresentou os menores preços médios, embora também tenha registrado variações internas superiores a 100% em alguns produtos.

Em São José dos Campos, o pão brioche teve a maior disparidade da pesquisa — 540% de diferença, custando R$ 16,00 em uma padaria e R$ 2,50 em outra.

O café coado também variou fortemente em outras cidades. Em Ribeirão Preto, o preço foi de R$ 4,00 a R$ 15,99, diferença próxima de 300%. Já em São José do Rio Preto, a variação ficou entre R$ 2,75 e R$ 10,90.

Em Bauru, o combo pão de queijo com café coado teve diferença de 200% — R$ 4,60 no menor valor e R$ 14,00 no maior. Já na Baixada Santista, o tradicional pão de cará apresentou variação de 40%, enquanto em Sorocaba o bolo indiano registrou diferença de 27% entre padarias.