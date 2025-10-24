Polícia Civil do RS abre 720 vagas com salários acima de R$ 7 mil

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul lançou nesta sexta-feira, 24, um novo concurso para contratar escrivães e inspetores de polícia. São 720 vagas com salário inicial de R$ 7.299,54, com quantidades específicas reservadas para pessoas com deficiência, negras, trans e indígenas.

O concurso é organizado pela banca Fundatec e as inscrições começam no domingo, 27, indo até 26 de novembro, com uma taxa de R$ 270,84 por candidato.

A prova está prevista para ocorrem no dia 18 de janeiro, em Porto Alegre ou na Região Metropolitana.

O que é preciso para participar

Os candidatos precisam ter alguns requisitos na hora de assumir o cargo:

Ter diploma de faculdade em qualquer área

Possuir carteira de motorista categoria "B" (no mínimo)

Ter pelo menos 18 anos quando começar o curso de formação

Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais

Além disso, o candidato precisa ter boa conduta e estar apto nos exames de saúde física e mental que serão feitos durante o concurso.

Quantas vagas têm e qual é o salário

O concurso está oferecendo 360 vagas para cada cargo. A divisão funciona assim: 258 vagas para todos que quiserem concorrer, 36 para pessoas com deficiência, 58 para pessoas negras, 4 para pessoas trans e 4 para indígenas.

Vale lembrar que quem optar por concorrer nas vagas reservadas também disputa as vagas gerais.

Em relação ao salário, o valor inicial é de R$ 7.299,54 para trabalhar 40 horas por semana, com dedicação exclusiva.

Como se inscrever no concurso da PC-RS

As inscrições são feitas apenas pela internet, no site da Fundatec, entre 27 de outubro e 26 de novembro de 2025, até as 17h. A taxa de inscrição custa R$ 270,84.

Quem tem deficiência e ganha até um salário-mínimo e meio por pessoa na família pode pedir isenção da taxa. Nesse caso, o pedido precisa ser feito entre 30 de outubro e 6 de novembro.

Como é a prova do concurso

A prova será aplicada em dois períodos no mesmo dia, com 4 horas de duração cada um. De manhã, os candidatos fazem 30 questões de Português e uma redação de 35 a 50 linhas.

À tarde, são 70 questões sobre temas como Informática, Raciocínio Lógico, Contabilidade, Estatística e várias áreas do Direito.

Para passar, é preciso acertar no mínimo 60 das 100 questões, sendo pelo menos 18 em Português, e tirar 12 pontos na redação.

Quais são as próximas etapas do concurso

Depois da prova escrita, o concurso tem mais cinco etapas que eliminam candidatos. Os 1.080 melhores colocados de cada cargo farão o teste físico, que inclui abdominais, flexões, salto em distância e corrida de 12 minutos.

Em seguida, os aprovados passam por avaliação com psicólogo e psiquiatra, exame médico e investigação sobre a vida do candidato. Por fim, quem passar por tudo isso ainda precisa fazer um curso de formação de no mínimo 800 horas antes de ser contratado definitivamente.