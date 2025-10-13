Onda de temporais no Sudeste e Centro-Oeste ameaça a semana; veja a previsão completa

Uma frente fria mantém o centro-sul do Brasil sob alerta para temporais entre essa segunda, 13, e quarta-feira, 15.

A combinação de calor, umidade elevada e o deslocamento da massa de ar frio favorece a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, capazes de provocar chuva volumosa em curto período, rajadas fortes de vento e raios, com possibilidade de granizo isolado.

São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia e Brasília estão na área de maior risco nos primeiros dias da semana.

A partir de terça-feira, 14, a frente fria avança pela costa do Sudeste em direção ao Rio de Janeiro e alcança o Espírito Santo até quarta, 15, ampliando a instabilidade sobre essas regiões.

Entretanto, a boa notícia é que as instabilidades devem perder força gradualmente a partir de quinta-feira, 17.

Sudeste

Na segunda-feira, 13, praticamente todo o estado de São Paulo está sob risco de temporais, incluindo a Grande São Paulo, interior, litoral sul e Vale do Paraíba. A região Serrana do Rio de Janeiro, Zona da Mata mineira e Sul de Minas também entram no alerta.

Em contrapartida, o Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e o centro-norte do Espírito Santo devem ter chuva fraca ou ausente.

Entre terça, 14, e quarta-feira, 15, a frente fria avança pela costa e intensifica a chuva sobre Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e leste de Goiás. Há risco de raios, rajadas fortes e granizo isolado nas células mais intensas.

Vale destacar que, a partir de quinta-feira, a tendência é de redução da instabilidade.

Centro-Oeste

Segunda-feira, 13, é o dia crítico para Mato Grosso do Sul, principalmente no centro, leste e nordeste do estado. Campo Grande está na área de maior risco, com pancadas a qualquer hora. O sul e sudeste de Goiás também entram no alerta.

Com a frente fria atuando no Sudeste entre terça e quarta-feira, aumenta a chance de chuva no leste de Goiás. O padrão de calor e umidade ainda favorece temporais isolados na região durante esses dias.

Sul

Embora a frente fria já tenha se deslocado para o Sudeste, Santa Catarina e Paraná ainda podem ter pancadas e instabilidade, sobretudo à tarde. As temperaturas ficam amenas em parte da região durante a semana.

Norte e Nordeste

A frente fria não alcança essas regiões, que seguem com temperaturas elevadas. No entanto, a tendência para a segunda metade de outubro aponta retorno gradual das chuvas às áreas que ainda enfrentam estiagem: centro-sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia.

No Norte, a chuva aumenta e se espalha melhor em Tocantins e no sul e leste do Pará.