Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul, é o entrevistado da EXAME desta quinta

Um dos estados com maior produção agrícola do Brasil, Mato Grosso do Sul atingiu o maior patamar de crescimento econômico em 2022, com alta do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,9%, superior à média nacional no mesmo período. Só o agro representa 22,8% do PIB estadual .

Com a supersafra prevista para este ano, a projeção é que o estado seja um dos que mais vai crescer, com alta de 4,4%, sendo 10,2% do PIB agropecuário do estado. A expectativa de economistas é que a economia brasileira avance até 2%.

É nesse contexto que o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), concede entrevista exclusiva à EXAME nesta quinta-feira, 12, às 18h15. A conversa será transmitida ao vivo no canal da EXAME no YouTube. O chefe do executivo sul-mato-grossense abordará os projetos e desafios da gestão estadual, como a gripe aviária, e os planos e articulações eleitorais para 2026.

Natural do Rio de Janeiro, Riedel é formado em ciências biológicas e mestre em zootecnia. O governador vive no Mato Grosso do Sul desde os 26 anos (hoje tem 55), quando passou a gerir uma propriedade rural da família.

A entrevista será conduzida por Cesar H. S. Rezende, repórter de Agro da EXAME, e Antonio Temóteo, repórter especial da EXAME em Brasília.