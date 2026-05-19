AtlasIntel: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 34,3%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) em cenários de primeiro turno da disputa pelo Palácio do Planalto, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 19.

O levantamento foi realizado após a revelação dos áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Uma reportagem do portal The Intercept Brasil revelou que o senador pediu recursos a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, longa sobre Jair Bolsonaro. Flávio negou irregularidades e afirmou que se tratava de uma iniciativa privada.

No primeiro cenário, Lula tem 47% das intenções de voto, contra 34,3% de Flávio Bolsonaro. A diferença entre os dois principais nomes é de 12,7 pontos percentuais.

Na comparação com o levantamento de abril, Lula oscilou de 46,6% para 47,0%, enquanto Flávio caiu de 39,7% para 34,3%, queda de 5,4 pontos percentuais. Com isso, a vantagem do petista passou de 6,9 para 12,7 pontos percentuais.

Na sequência, aparecem Renan Santos, com 6,9%, Romeu Zema, com 5,2%, e Ronaldo Caiado, com 2,7%. Augusto Cury soma 0,4%, e Aldo Rebelo registra 0,2%. Votos brancos e nulos são 1,4%, enquanto 1,9% não sabem.

Lula lidera contra Zema, Caiado e Michelle

No segundo cenário testado, sem Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 46,7% das intenções de voto. Romeu Zema tem 17%, seguido por Ronaldo Caiado, com 13,8%, e Renan Santos, com 8,0%.

Aldo Rebelo registra 1,8%, enquanto Augusto Cury soma 1,2%. Brancos e nulos são 6,8%, e 4,6% dos entrevistados não sabem.

Em um terceiro cenário, com Michelle Bolsonaro como nome do PL, Lula tem 47%, contra 23,4% da ex-primeira-dama. Zema aparece em seguida, com 10%, seguido por Renan Santos, com 7,8%, e Ronaldo Caiado, com 6,0%.

Aldo Rebelo soma 0,7%, e Augusto Cury registra 0,5%. Brancos e nulos são 2,3%, mesmo percentual dos que não sabem.

<span class="m-0 p-0 xl:text-pretty body-extra-large overflow-hidden py-3 text-colors-text dark:text-colors-background lg:py-4 [&_a]:text-colors-exame90 [&_a]:underline">﻿</span>

Sem Lula, vantagem governista cai

No cenário sem Lula na disputa, Fernando Haddad aparece com 36,7% das intenções de voto, contra 32,8% de Flávio Bolsonaro. A diferença entre os dois é de 3,9 pontos percentuais.

Na comparação com abril, Haddad caiu de 40,5% para 36,7%, enquanto Flávio recuou de 39,2% para 32,8%.

Renan Santos aparece em terceiro lugar, com 8,7%, seguido por Romeu Zema, com 5,5%, e Ronaldo Caiado, com 3,4%. Augusto Cury tem 0,8%, e Aldo Rebelo soma 0,6%. Brancos e nulos chegam a 7,6%, e 3,8% não sabem.

A pesquisa foi realizada com 5.032 brasileiros adultos entre os dias 13 e 18 de maio de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório, método conhecido como Atlas RDR.

A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.