Chuva não dá trégua e risco de alagamentos continua; veja a previsão de terça-feira para SP

A segunda-feira, 13, chega em São Paulo com chuvas fortes e ventos intensos provocados por uma frente fria. Na terça-feira, 14, o sistema se afasta, mas mesmo assim a trégua não vem. A previsão é de tempo fechado, com chuvas fracas ao longo do dia e temperaturas que não ultrapassam os 24°C.

A Defesa Civil emitiu alerta para risco de alagamentos e quedas de árvores na Grande São Paulo, Baixada Santista e litoral, com a capital registrando 19 mm de precipitação nesta segunda e rajadas de vento superiores a 60 km/h.

Na terça-feira, apesar da redução na intensidade das chuvas, o tempo permanece instável, e as precipitações ocorrem sem pausas ao longo do dia. O alerta para alagamentos continua valendo, e motoristas devem evitar áreas de riscos.

Como será o tempo em São Paulo nesta semana?

O clima em São Paulo será marcado por uma semana de poucos intervalos secos, sendo a quarta-feira, 15, o dia com menor probabilidade de chuva. As temperaturas ficam amenas, entre 17°C e 21°C.

Já na quinta-feira, 16, o termômetro sobe e a tende a de ser o dia mais quente do período, com máxima podendo chegar a 30°C. O sol aparece entre nuvens, mas as chuvas retornam de forma moderada no fim do dia.

Na sexta-feira, 17, a chuva também se estabelece de forma leve, com termômetros marcando entre 19°C e 28°C. O tempo permanece instável, com céu carregado durante boa parte do dia.

Previsão do tempo para o final de semana em São Paulo

O sábado, 18, traz o segundo pico de chuvas da semana. Com volume previsto de 18 mm, as precipitações se intensificam e as temperaturas começam a cair, ficando entre 16°C e 24°C.

Nesse dia, retoma a recomendação de evitar deslocamentos desnecessários e áreas de alagamento.

Já no domingo, 19, a temperatura despenca e o frio volta a ser protagonista. O dia está prevista para ter tempo chuvoso e temperaturas entre 13°C e 16°C, forçando o paulistano a tirar o casaco do armário.

Vale destacar que as regiões do Vale do Ribeira, Litoral Paulista, Baixada Santista e Serra do Mar devem registrar os maiores acumulados de chuva, podendo ultrapassar 100 mm até meados da semana.

A Defesa Civil recomenda que moradores de áreas de risco fiquem atentos aos avisos oficiais e busquem abrigo em caso de necessidade.