Ciclone no Sul e onda de calor no Centro-Oeste colocam Brasil em alerta climático

O Brasil terá uma semana marcada por extremos meteorológicos, com dois sistemas opostos atuando sobre o país: um ciclone extratropical em formação no litoral do Rio Grande do Sul e uma massa de ar quente que deve elevar as temperaturas no Centro-Oeste.

Segundo previsões da Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o contraste entre o avanço de ar frio e úmido no Sul e a permanência de ar quente e seco nas regiões centrais aumenta o risco de tempestades severas em algumas áreas e de incêndios em outras.

Entre os dias 26 e 28 de setembro, o Sul deve concentrar os maiores riscos de chuva intensa, rajadas de vento e queda de granizo, enquanto partes do Centro-Oeste enfrentam temperaturas acima de 40 °C e redução da umidade do ar.

De acordo com o Inmet, a partir deste sábado, 26, a elevação das temperaturas deve atingir áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com possibilidade de marcas superiores a 40 °C em pontos do interior do país.

O instituto ressalta, porém, que temperaturas extremas não caracterizam necessariamente uma onda de calor. O fenômeno depende da combinação entre intensidade e persistência das temperaturas acima da média histórica de cada região.

A formação de um ciclone extratropical deve ocorrer entre o fim da tarde e a noite de segunda-feira, 28, no litoral do Rio Grande do Sul.

O sistema será formado pela combinação de uma área de baixa pressão com o transporte de calor e umidade da Amazônia. A previsão indica risco de vendavais, tempestades e queda de granizo, principalmente nas regiões Oeste, Campanha, Centro e Sul do estado.

No Rio Grande do Sul, a atenção se concentra nos acumulados elevados de chuva e nas rajadas de vento associadas ao avanço do sistema.

Centro-Oeste enfrenta onda de calor

Enquanto o Sul se prepara para a chegada do ciclone, o Centro-Oeste deve enfrentar uma forte massa de ar quente e seco.

Em áreas de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul e oeste de Goiás, as temperaturas podem ultrapassar os 40 °C no início da semana. A baixa umidade relativa do ar aumenta o risco de propagação rápida de focos de incêndio em áreas de vegetação e palhada.

A combinação de calor extremo e ar seco exige atenção principalmente em regiões agrícolas, onde o clima pode afetar operações de campo e elevar o risco de queimadas.

Sudeste terá aumento das temperaturas

No Sudeste, a previsão indica retorno do tempo firme e elevação gradual das temperaturas, especialmente em São Paulo e Minas Gerais.

As áreas litorâneas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo ainda podem registrar chuva fraca em razão da circulação marítima, mas o interior da região deve ter predomínio de sol.

Nordeste terá contraste entre litoral e interior

No Nordeste, a atuação de uma massa de ar seco mantém o calor intenso e a baixa umidade no interior da Bahia, Piauí e sertão de Pernambuco.

Já a faixa litorânea deve continuar recebendo umidade dos ventos oceânicos, favorecendo chuvas rápidas entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte.

Chuvas avançam no Norte

Na região Norte, pancadas de chuva devem ganhar força em estados como Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

Em Manaus, a previsão de chuva para segunda-feira pode ajudar a reduzir a concentração de fumaça provocada por queimadas recentes.