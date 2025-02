Onda de calor atinge o Sudeste, e Rio pode chegar aos 42ºC; veja a previsão para o Brasil

Após uma segunda-feira com temperaturas elevadas, o calor continua a avançar no Sudeste nesta terça-feira, 18. Destaque para a cidade do Rio de Janeiro, que pode registrar 42ºC, um dia depois de alcançar o Nível de Calor 4 (NC4). Este é o segundo mais alto do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo do município, cuja escala vai até o NC5.

Enquanto o clima segue quente no Sudeste, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu cinco alertas para chuvas intensas (dois laranjas e três amarelos) em outras partes do país.

Alertas de chuvas intensas no Brasil

O alerta laranja indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com ventos de até 100 km/h. Há risco de queda de granizo, cortes de energia, queda de árvores e alagamentos.

As áreas sob esse alerta nesta terça-feira incluem partes das regiões Sul e Norte, com destaque para as capitais:

Porto Alegre (RS)

Florianópolis (SC)

Rio Branco (AC)

Porto Velho (RO)

Alerta amarelo para chuvas intensas

O alerta amarelo prevê chuvas de até 50 mm/dia, ventos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de cortes de energia e alagamentos. Ele se aplica a três áreas das regiões Sul, Norte e parte do Nordeste.

Previsão do tempo para terça-feira

Sudeste

A terça-feira será marcada por temperaturas elevadas e baixa umidade no Sudeste. O céu deve ficar entre nuvens, exceto no Estado de São Paulo, onde há previsão de pancadas de chuva isoladas.

O destaque é o Rio de Janeiro, que deve ultrapassar os 40ºC pelo quarto dia consecutivo. Segundo a meteorologista Andrea Ramos, um sistema de alta pressão no oceano mantém uma massa de ar quente sobre o estado, impedindo a chegada de frentes frias.

Previsão para as capitais do Sudeste:

Rio de Janeiro: mínima de 22ºC, máxima de 42ºC

São Paulo: mínima de 20ºC, máxima de 35ºC

Belo Horizonte e Vitória: podem chegar aos 34ºC

Sul

No Sul do Brasil, as temperaturas devem cair levemente, enquanto chuvas intensas atingem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“O Rio Grande do Sul estava enfrentando temperaturas elevadas, mas agora terá uma terça-feira mais amena, com chuvas intensas e até possibilidade de queda de granizo em algumas áreas isoladas”, explica Andrea Ramos.

Norte e Centro-Oeste

Nas regiões Norte e Centro-Oeste, há previsão de chuvas intensas, com dois alertas emitidos pelo Inmet. As temperaturas devem cair levemente, exceto em Roraima e Mato Grosso do Sul.

Nordeste

As chuvas devem atingir o Nordeste de Pernambuco até o Maranhão. Já Alagoas, Sergipe e grande parte da Bahia terão um dia seco, mas com céu nublado. As temperaturas sofrerão leve queda, mas a sensação de mormaço deve persistir.

Quando o calor vai embora?

Segundo Andrea Ramos, o calor deve persistir até o final de março, mas com pequenas variações.

“O verão segue até 20 de março, então o calor continuará por mais algumas semanas. No entanto, a partir da próxima quarta-feira, podemos ter temperaturas um pouco mais amenas”, afirma a meteorologista.

Ainda assim, Ramos alerta que essa queda será temporária. No início de março, espera-se uma nova onda de calor no Sudeste e Sul, enquanto Centro-Oeste, Norte e Nordeste podem enfrentar novas chuvas.