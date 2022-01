Nove vítimas do desabamento em Capitólio são identificadas; veja quem são

Mais um corpo de uma das vítimas do desabamento em Capitólio foi identificado pela Polícia Civil de Minas Gerais na manhã desta segunda-feira. Até o momento, nove pessoas foram identificadas: Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, Geovany Teixeira da Silva, de 37 anos; Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, Thiago Teixeira da Silva Nascimento, de 35 , Júlio Borges Antunes, 68, Maycon Douglas de Osti, de 24, Camila da Silva Machado, 18 anos, Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos e Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos.

As vítimas estavam na mesma lancha que tinha o nome de "Jesus", segundo o delegado regional da Polícia Civil, Marcos Pimenta. Elas foram identificadas por meio de comparação de digitais (papiloscopia). Outras duas pessoas ainda aguardam identificação oficial são eles: um homem de 40 anos, natural de Betim (MG), que é piloto da lancha; e uma mulher de 43 anos, natural de Cajamar (SP).

Todos se conheciam e estavam hospedados no mesmo hotel, uma pousada em São José da Barra, segundo o delegado regional em Passos, Marcos Pimenta. Entre as vítimas, há uma família de quatro pessoas: pai, filho e avó e avô. Marlene e Sebastião eram casados e pais pais de Geovany Teixeira, que estava acompanhado do filho, Geovany Gabriel. Mykon era namorado de Camila e Julio era amigo da família.

Segundo a corporação, 27 pessoas já foram atendidas em unidades de saúde e liberadas.

A Marinha abriu um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do acidente. A Polícia Civil também investiga o caso. Inicialmente foi informado que uma tromba d'água provocou a queda de pedras que atingiram lanchas que estavam na região. Antes, a Defesa Civil já havia advertido para a ocorrência de chuvas intensas.

Buscas são retomadas nesta segunda

O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas, Pedro Aihara informou, nesta segunda-feira, que militares retomaram as buscas por fragmentos de pessoas e por objetos no Lago de Furnas, em Capitólio (MG).

A operação tem participação de cerca de 50 militares, com 11 mergulhadores experientes. As buscas contam com o apoio de quatro lanchas e três motos aquáticas, além de outras sete viaturas, conforme balanço da corporação.