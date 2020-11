O que pensam Bruno Covas e Guilherme Boulos sobre a Cracolândia

Os candidatos Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) fizeram o primeiro debate do segundo turno das eleições 2020 nesta segunda-feira, 16. O confronto foi organizado pela CNN Brasil, mediado pela jornalista Monalisa Perrone.

O combate ao coronavírus e o aumento de impostos municipais foram alguns dos principais temas abordados pelos candidatos. O enfrentamento ao problema da Cracolândia, no centro da capital paulista, também teve um espaço no debate.

Bruno Covas

“O problema precisa ser solucionado de forma conjunta. A Saúde oferta tratamento individualizado, determinado pelo médico, além de uma ação de segurança pública com a Polócia Militar e a Guarda Municipal. Precisamos enfrentar o tráfico naquela região. É uma ação de revitalização, derrubamos algumas quadras para ajudar a revitalizar o espaço, temos a PPP da habitação, um novo hospital construído pelo estado. Também ofertamos emprego para aquelas que pagam pelo tratamento – diferente da gestão anterior, que dava bolsas já como o próprio tratamento”, afirmou.

Guilherme Boulos

“Para poder lidar com este problema tem de ter referência nas melhores cidades do mundo, como Lisboa e Vancouver. Temos de ter o CAPS [Centros de Atenção Psicossocial] móvel, presença de profissionais da saúde mental de forma permanente, resgatando aquelas pessoas para as famílias. O problema do tráfico se resolve com inteligência da Polícia Civil, e não com porradaria da Polícia Militar”, disse.