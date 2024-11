O que muda com projeto que proíbe celulares nas escolas em São Paulo Alunos não poderão ter acesso a equipamentos eletrônicos durante permanência da escola, que ficará responsável pelo armazenamento do equipamento

São Paulo - Crianças do ensino fundamental chegam para as aulas presenciais na Escola Estadual Terezine Arantes Ferraz Bibliotecaria, no Parque Casa de Pedra, zona norte da capital. (Rovena Rosa/Agência Brasil)