Por que SP quer trocar nome da rua Peixoto Gomide para Sophia Gomide

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, em primeira votação, um projeto que propõe a mudança do nome da Rua Peixoto Gomide, na região da Avenida Paulista, para Rua Sophia Gomide. A medida busca impedir homenagens públicas a autores de feminicídio.

A proposta foi aprovada por 33 votos favoráveis e nenhum contrário. O texto ainda precisa passar por uma segunda votação antes de seguir para sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que já indicou apoio à iniciativa.

Qual e a história de Peixoto Gomide?

O nome atual da via é associado a Francisco de Assis Peixoto Gomide Júnior, que matou a própria filha, Sophia Gomide, em 1906, por não aceitar o casamento dela. Após o crime, ele tirou a própria vida. O caso foi amplamente registrado pela imprensa da época por envolver membros da elite paulistana.

A autoria do projeto é da vereadora Silvia da Bancada Feminista (PSOL), que classificou a proposta como uma reparação. “O que a Câmara está fazendo hoje é uma reparação, porque feminicida não pode ser herói. Nós estamos no mês das mulheres, um período em que temos o compromisso de combater qualquer violência de gênero”, afirmou.

Apesar da associação histórica, não há consenso sobre quem é o homenageado da rua. Segundo registros da Prefeitura de São Paulo, mapas de 1897 já indicavam o nome “Peixoto Gomide” antes da morte de Gomide Júnior, o que levanta a possibilidade de a homenagem se referir a outro integrante da família.

Nos últimos anos, o nome da via passou a ser questionado em meio a debates sobre feminicídio e a revisão de homenagens públicas consideradas controversas. A rua fica em uma área central da cidade, próxima ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), e é conhecida por concentrar atividades comerciais e corporativas.

Caso seja aprovado em segunda votação e sancionado, o projeto oficializa a mudança do nome da via como forma de homenagear a vítima e afastar referências ao autor do crime.

*Com informações do Globo