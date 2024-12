'O quadro foi extremamente grave. Corria o risco de acontecer o pior', conta médico de Lula

O médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o cardiologista Roberto Kalil, falou sobre a gravidade da hemorragia que acometia o cérebro do chefe do Executivo no início da semana. Segundo ele, o quadro era "extremamente grave" e poderia ter evoluído a óbito, caso não tivesse sido identificado.

"Foi uma situação grave. O quadro foi extremamente grave. Ele requeria obviamente, atendimento de emergência, mas sim, corria o risco de acontecer o pior", disse o médico em entrevista ao Fantástico.

A entrevista de Kalil ocorreu durante reportagem com Lula e Janja, que também relataram o medo que sentiram após tomarem conhecimento de que o presidente precisaria ser submetido a uma cirurgia no cérebro.

"Eu fiquei preocupado, porque afinal de contas a cabeça é a parte mais delicada. Eu achei que estava fora de perigo, isso é a verdade. Achei que estava fora de perigo, porque a última ressonância que eu fiz mostrava que estava diminuindo a quantidade de líquido na minha cabeça. Mas era engano meu. Eu estava tomando cuidado, eu não tomei o cuidado", disse Lula.

A hemorragia ocorreu em decorrência de uma queda que sofreu no banheiro do Palácio do Alvorada ainda em outubro. Na ocasião, teve traumatismo craniano e continuou em acompanhamento para evitar desdobramentos.

As 24 horas antes da cirurgia

Janja, por sua vez, relatou como foi a segunda-feira, antes do casal presidencial procurar atendimento médico. Segundo a primeira-dama, ele estava bem até a hora do almoço. Ela assumiu que teve medo de seu marido não sobreviver.

"Ele começou a decair durante a tarde, e aí a gente foi para o Sírio, e eu posso te dizer que aquela, depois da noite que a minha mãe faleceu, aquela foi a pior noite. Eu não sabia como a gente ia amanhecer, então foram realmente momentos angustiantes de não saber o que ia acontecer. Mas, graças a Deus, a gente está aqui hoje, ele está bem. Eu fiquei realmente emocionada de vê-lo vestido".