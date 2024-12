O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu na manhã desta segunda-feira, 16, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O chefe da Fazenda chegou por volta das 9h20 à residência do presidente em São Paulo.

O encontro ocorre em uma semana decisiva para o governo, que busca aprovar o pacote de corte de gastos e a regulamentação da reforma tributária antes do recesso parlamentar.

Lula recebeu alta hospitalar no domingo, 15, e ficará em São Paulo até quinta-feira, quando fará uma nova tomografia. Após essa data, poderá retornar a Brasília. A equipe médica autorizou o presidente a despachar de casa, desde que respeite a recomendação de repouso.

Segundo o cardiologista Roberto Kalil, que acompanha Lula, o presidente terá restrições a viagens internacionais e atividades físicas por 30 dias.

Durante coletiva de imprensa no domingo, Lula apareceu de surpresa e disse que uma reunião ministerial prevista para a próxima quinta-feira será reagendada, assim como outros compromissos estão em análise.

'Tenho reunião ministerial para fazer até o final do ano. Não vou para a praia, vou passar o Natal em casa, vou passar o ano novo em casa e vou tentar obedecer de forma muito, muito, com respeito às orientações do médico, eu sou muito disciplinado. Eu nunca penso que vou morrer, mas eu tenho medo, então eu preciso me cuidar, e a disciplina, eu sei me cuidar muito bem", disse.

Cirurgia de Lula

Na última terça-feira, 10, Lula passou por uma cirurgia na cabeça no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido a uma hemorragia intracraniana. Dois dias depois, realizou uma embolização da artéria meníngea média, procedimento para prevenir novos sangramentos no cérebro.

O sangramento cerebral de Lula foi consequência de um acidente em 19 de outubro, quando escorregou no banheiro do Palácio da Alvorada, resultando em pontos na cabeça. O novo sangramento, no entanto, ocorreu quase dois meses após o acidente doméstico.