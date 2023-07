MELHORES E MAIORES 50 anos: o ano 2000 chegou, sem carros voadores

O ano 2000 povoou a mente das pessoas que viveram durante todo o século 20. Filmes e livros de ficção científica, em especial os que foram lançados nas primeiras décadas, retratavam um mundo no final do século repleto de parafernálias tecnológicas, robôs autômatos e até carros voadores. Muitas invenções não se concretizaram e ficaram na imaginação dos ficcionistas, mas o ano 2000 trouxe uma série de inovações muito importantes para a humanidade.

O grande destaque foi no campo da ciência. Em abril, o geneticista estadunidense Craig Venter anunciou que 99% do sequenciamento do genoma humano havia sido decodificado. Como o genoma é o material genético de uma espécie, no caso a humana, ele contém todas as informações hereditárias humanas.

Ao conseguir mapear o genoma, os cientistas abriram uma janela importante para uma série de descobertas, como, por exemplo, as causas e, possivelmente, a cura de doenças raras. Foi uma descoberta tão importante que o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, declarou: “Hoje estamos aprendendo o idioma com o qual Deus criou a vida”.

Na outra ponta, o papa João Paulo II deu um passo histórico para a Igreja Católica ao pedir perdão, em nome do Vaticano, por questões históricas envolvendo a Igreja, como o período da Inquisição, as Cruzadas e as hostilizações aos judeus. Em todos esses episódios, os católicos foram associados a perseguições religiosas, guerras e hostilizações de todo tipo, inclusive confiscos de bens.

O ano 2000 também foi importante para a História do Brasil. Foi comemorada os 500 anos da chegada dos portugueses ao litoral da Bahia. Apesar do brilho da data, as comemorações oficiais foram tímidas e tiveram alguns percalços, como os diversos problemas técnicos ocorridos com uma réplica da caravela de Pedro Álvares Cabral, que acabou sendo retirada das comemorações.

Em um ano tão marcante, o Grupo Votorantim foi o campeão do prêmio MELHORES E MAIORES. Considerado um dos principais grupos empresariais do país, a holding fundada pela família Ermírio de Moraes há mais de um século conta com um robusto portfólio composto de companhias em diversos setores de atuação – material de construção, financeiro, alumínio, energia renovável, mineração e metalurgia, suco de laranja, infraestrutura, aços longos, imobiliário e investimentos.