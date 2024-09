O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 24% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de São Paulo, o influenciador Pablo Marçal (PRTB), 23%, e deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), 21%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo portal G1. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão empatados na liderança.

Na sequência, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) aparece com 8%, mesmo percentual da deputada federal Tabata Amaral (PSB). Marina Helena (NOVO) registrou 2%. Os eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou nulo são 8% e os indecisos são 5%.

Na comparação com o último levantamento, divulgado em 28 de agosto, Nunes subiu cinco pontos percentuais e assumiu a liderança. A recuperação do atual prefeito ocorre após o ínicio do horário eleitoral, onde o emedebista tem mais de 60% do tempo. O ex-coach teve uma alta de quatro pontos percentuais, enquanto Boulos, que liderava o último levantamento, teve uma oscilação negativa de um ponto percentual.

Do segundo pelotão da disputa, Datena perdeu quatro pontos percentuais e ficou empatado com Tabata, que manteve o mesmo percentual da pesquisa anterior.

Pesquisa Quaest em SP:

Ricardo Nunes (MDB): 24%

Pablo Marçal (PRTB): 23%

Guilherme Boulos (PSOL): 21%

Datena (PSDB): 8%

Tabata Amaral (PSB): 8%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 1%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

A pesquisa Quaest entrevistou presencialmente 1.200 eleitores de São Paulo entre 8 e 10 de setembro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número 09089-SP/2024. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais para mais ou menos, para um nível de confiança de 95%.

Segundo turno em SP

Na simulação de seguno turno, Nunes vence de Boulos e Marçal. Caso a disputa seja entre o influenciador e o deputado, Boulos fica numericamente à frente, mas empatado na margem de erro com Marçal.

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes (MDB): 50%

Pablo Marçal (PRTB): 30%

Nulos e brancos: 15%

Indecisos: 5%

Nunes x Boulos

Ricardo Nunes (MDB): 48%

Guilherme Boulos (PSOL): 33%

Nulos e brancos: 13%

Indecisos: 6%

Boulos x Marçal

Guilherme Boulos (PSOL): 40%

Pablo Marçal (PRTB): 39%

Nulos e brancos: 16%

Indecisos: 5%

Pesquisa espontânea

Segundo pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, 49% dos eleitores ainda não sabem em quem votar. Marçal tem 15%, Boulos, 14%, e Nunes, 13%.