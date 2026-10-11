Flávio Bolsonaro fala em cenário favorável, mas alerta aliados contra salto alto no 2º turno

Durante um encontro com lideranças e prefeitos na capital paulista neste domingo, 11, o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que o cenário para sua vitória nas eleições de 2026 é positivo, mas fez um apelo para que sua base militante não diminua o ritmo de mobilização até a votação do dia 25 de outubro.

O evento ocorreu no Shopping Light, no Centro de São Paulo, organizado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). O encontro contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e dos senadores eleitos André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), visando engajar os gestores municipais na busca pelos votos do eleitorado paulista.

"Essas pessoas que já votaram em nós, precisamos trabalhar para que elas vão às urnas no domingo de novo", declarou Flávio Bolsonaro ao g1. Em outro momento de seu discurso, o candidato destacou a proximidade do pleito: "Estamos a duas semanas de pôr fim à era Lula", acrescentou ao g1, afirmando que a atual gestão será lembrada por dívidas, impostos e crise no setor produtivo.

Campanha de Flávio Bolsonaro

O senador comentou a disputa judicial envolvendo o canal de WhatsApp "Exército do Lula", cuja suspensão inicial havia sido determinada pelo presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, antes de ser revertida pelo corregedor Ricardo Villas Bôas Cueva.

"Os caras criaram um canal de divulgação de mentiras em massa", disse o senador durante o encontro, criticando o conteúdo distribuído pela campanha adversária.

Flávio Bolsonaro cobrou maior celeridade da Justiça Eleitoral diante de publicações na internet que, segundo ele, têm como objetivo desinformar o eleitorado. "Espero de verdade que a Justiça Eleitoral seja mais ágil, inclusive. Porque os caras criaram um canal de divulgação de mentiras em massa. É um absurdo. E, como foi dito, algumas pessoas acreditam nisso: 'o Flávio vai acabar com a luz do sol', e tem gente que acredita, né?", declarou.

Salário mínimo

O candidato também rebateu acusações de que planeja cortar benefícios sociais e alterar o cálculo do salário mínimo caso venha a assumir a Presidência:

"É uma coisa que causa revolta, a quantidade de mentiras que eles tão inventando, e é de propósito, é estratégia de campanha a mentira. O PT chega ao governo com a mentira. O PT tenta se sustentar no poder com a mentira", afirmou o parlamentar. "Não vai ter fim de Bolsa Família, foi o Bolsonaro que triplicou o valor do Bolsa Família, como é que alguém está pensando em acreditar que nós acabaríamos com isso? É mentira. Não, não vou acabar, vou manter. Ninguém vai tocar em programas sociais, eu vou só melhorar os programas sociais", reforçou.

Segundo turno acirrado

O governador Tarcísio de Freitas orientou os prefeitos a reforçarem o número correto do candidato nas urnas. Tarcísio alertou que milhares de eleitores cometeram erros no primeiro turno ao digitar o número 10 — referente à sua campanha ao governo paulista — em vez do número 22, utilizado por Flávio Bolsonaro.

Na área de segurança pública, Flávio fez acenos aos moradores de comunidades dominadas pelo crime organizado: "O resgate de vocês está chegando", disse ao g1. O senador comprometeu-se ainda a manter um canal direto de diálogo com prefeitos, deputados e senadores, garantindo a descentralização dos recursos federais. "Vim do Legislativo e vou estar muito próximo de senadores e deputados. Sou municipalista por convicção, os recursos federais vão chegar na ponta da linha", concluiu ao g1.