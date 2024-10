Nunes desiste de participar de debate com Boulos desta quinta-feira

O atual prefeito e candidato Ricardo Nunes (MDB) desistiu de participar do debate com Guilherme Boulos (PSOL) desta quinta-feira, 17. Nunes citou como motivo uma reunião marcada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O debate está marcado para 10h20.

"Desde a tempestade de sexta-feira passada foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da prefeitura. Estão em vista os cancelamentos de outras agendas eleitorais, por conta das mudanças climáticas previstas para sexta-feira", diz nota divulgada pela campanha do prefeito no início da madrugada.

Este era para ser o terceiro debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo. O atual prefeito, Ricardo Nunes, porém, também não compareceu ao primeiro que seria realizado pela rádio CBN e os jornais Valor Econômico e O Globo. Na ocasião, Boulos, que compareceu, foi sabatinado.

Uma tempestade com ventos acima de 100 km/h atingiu a cidade de São Paulo na última sexta-feira, 11. Ela deixou sete mortos no estado de São Paulo, além de transtornos em serviços públicos e no comércio. O impacto acabou refletindo na campanha eleitoral e o tema foi predominante no debate entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos na segunda-feira.

Calendário de debates do segundo turno:

Folha/UOL/RedeTV!: 17 de outubro, às 9h30

17 de outubro, às 9h30 Record TV/Estadão: 19 de outubro, às 21h

19 de outubro, às 21h TV Globo: 25 de outubro, às 22h