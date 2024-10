Quando é o próximo debate para prefeito de SP no segundo turno? Veja data, horário, e como assistir

O jornal Folha de S. Folha, o portal UOL e a emissora RedeTV! realizam nesta quinta-feira, 17, às 10h20, o segundo debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

Tanto o atual prefeito, como o deputado federal, confirmaram presença no evento que terá transmissão ao vivo no sites, no canal do Youtube e redes sociais do pool de veículos e no canal aberto na televisão da RedeTV!.

Veja as regras do debate da Folha

De acordo com os organizadores, a ideia é que o debate entre Nunes e Boulos neste segundo turno, marcado para 27 de outubro, repita o formato do encontro organizado por Folha e UOL no primeiro turno, com banco de tempo para cada candidato.

Haverá blocos para perguntas entre os candidatos e também de jornalistas. No debate anterior cada um dos quatro candidatos confirmados tinham um total de 20 minutos para falar nos quatro blocos do encontro. O objetivo do formato era priorizar o livre debate.

Os candidatos poderiam se manifestar em qualquer resposta, mesmo que a pergunta não tivesse sido dirigida a ele. Para isso, eles precisavam sinalizar com a mão que gostaria de falar. Assim que a fala tinha início, o tempo era descontado e travado após o encerramento da fala.

Não eram permitidas interrupções durante a fala de outro candidato. Essas e outras regras sobre a dinâmica do evento ainda estão sendo negociadas entre as campanhas e a organização.

Próximos debates em SP

O debate Folha/UOL e RedeTV! era para ser o terceiro entre os candidatos à prefeitura de São Paulo. O atual prefeito, Ricardo Nunes, porém, não compareceu ao primeiro que seria realizado pelo Grupo Globo, formado pela rádio CBN e os jornais Valor Econômico e O Globo. Na ocasião, o deputado do PSOL Guilherme Boulos, que compareceu, foi sabatinado.

Os dois participaram, contudo, do debate realizado nesta segunda, 14, pela Band. Como mostrou a EXAME, os adversários estavam discordado em relação ao número de debates.

O QG emedebista informou que já há convites de 12 veículos dentro de um período de 15 dias, entre 10 a 25 de outubro. E sugeriu que os veículos fizessem parcerias para realizar três grandes eventos. A campanha de Boulos, por outro lado, acusou o oponente de "fugir" dos debates.

Há ainda mais três encontros previstos além do debate nesta quinta. O SBT, inicialmente, faria um debate no dia seguinte, na sexta, 18, mas a emissora ainda não confirmou. Se confirmado, deverá ocorrer às 11h30.

Para o sábado, a Record TV e o jornal O Estado de S. Paulo também organizam um debate entre os candidatos. A TV Globo encerra o ciclo de debates na sexta, 25, na antevéspera do segundo turno. Nunes e Boulos já confirmaram presença no encontro da emissora carioca que, tradicionalmente, é o último antes da votação e visto como muito importante para as campanhas.

Calendário de debates do segundo turno:

Folha/UOL/RedeTV!: 17 de outubro, às 9h30

17 de outubro, às 9h30 SBT: 18 de outubro, às 11h30

18 de outubro, às 11h30 Record TV/Estadão: 19 de outubro, às 21h

19 de outubro, às 21h TV Globo: 25 de outubro, às 22h