Pedágio Free Flow: o que é, como pagar e evitar multa por evasão

Ao planejar uma viagem, principalmente em feriados, uma das primeiras coisas a serem pensadas é o horário de saída, para evitar o trânsito. E quando as vias possuem pedágio, naturalmente o fluxo de veículos se concentra e intensifica, deixando a viagem ainda mais longa.

Com o objetivo de deixar o trânsito de importantes vias mais fluido, uma tecnologia vem sendo implementada com a promessa de economizar o tempo do motorista que se desloca por estradas e rodovias, o pedágio free flow.

Ainda em fase de testes, o mecanismo já tem instalações no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e, neste artigo, vamos te mostrar o que é e para que serve o pedágio free flow, além de explicar quais as regras para utilização e pagamento dessa tecnologia.

O que é pedágio free flow?

O Free Flow funciona como um facilitador para motoristas que necessitam transitar por áreas pedagiadas.

O conceito da inovação tecnológica é desafogar o trânsito das estradas e rodovias. O mecanismo funciona a partir de tags terceirizadas e leitura das placas dos veículos, como fazem os radares. Dessa forma, a cobrança é enviada após a passagem do veículo.

O pedágio free flow já está funcionando nos trechos de Paraty e Mangaratiba, no Rio de Janeiro, desde 2023. Também é possível encontrar o pedágio free flow no Rio Grande do Sul, onde a inovação também tem sido implementada.

Como pagar o pedágio free flow?

Você deve estar se perguntando como o pagamento é feito, já que não são utilizados guichês. Como principal método de pagamento, os pedágios free flow contam com leitores das tags já utilizadas largamente em pedágios comuns e estacionamentos.

Assim, a cobrança é feita diretamente pelo método de pagamento escolhido pelo condutor com a sua tag. Mas, quem não possui esse serviço, o débito precisa ser acertado em até 15 dias depois da passagem.

Exemplo: BR-101 no trecho Rio-Santos

Na estrada que liga Ubatuba (SP) e a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o pagamento pode ser feito pelo número de WhatsApp da CRR RioSP (11) 2795-2238. É só acessar o menu principal de atendimento e digitar a opção 4.

Caso prefira pagar pelo aplicativo da concessionária que administra a via, siga o passo a passo abaixo:

Baixo o app Rio CCR no seu celular;

Procure o banner Free Flow;

Digite a placa do seu veículo;

Clique em buscar débitos;

Escolha a forma de pagamento;

Clique em pagar.

Também é possível fazer o pagamento presencialmente na rede credenciada da concessionária, às margens da rodovia BR-101.

O que acontece se não pagar?

Não é porque o sistema não tem a cobrança na hora, que as punições aos inadimplentes ficam mais brandas.

Quando o pedágio no sistema free flow não é pago em até 15 dias corridos, são imputados sob o número da placa do veículo, portanto, dirigindo-se ao proprietário do bem, a multa e o valor do pedágio.

Sendo assim, o débito em aberto será cobrado na hora de pagar o licenciamento. Sem a quitação desse débito, assim como é feito com as multas recebidas, não é possível licenciar o veículo.

Valor da multa por evasão

Quem passar por qualquer pedágio e não fizer o pagamento, no caso do modelo Free Flow em até 15 dias corridos, terá de arcar com o valor de R$195,23, além de 5 pontos na CNH do infrator, de acordo com o artigo 209 do CTB.

