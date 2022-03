Novo temporal deixa ao menos cinco mortos em Petrópolis

Ao menos cinco pessoas morreram em um novo temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, segundo o Corpo de Bombeiros.

As autoridades apontam que há desaparecidos e informaram que uma pessoa foi resgatada com vida pelos bombeiros.

A cidade foi castigada por um temporal há pouco mais de um mês que matou 233 pessoas na maior tragédia da história da cidade.

A chuva de domingo começou na parte da tarde e seu volume chegou a mais de 400 milímetros em alguns pontos da cidade em menos de 12 horas. Rios transbordaram e ruas e avenidas de diversos bairros inundaram. Uma forte correnteza se formou arrastando carros, lixo, postes e pessoas. A chuva e a correnteza abriram buracos e crateras pela cidade.

Até a manhã desta segunda-feira foram cerca de 100 ocorrências registradas pela Defesa Civil. A situação ainda é de alerta na cidade.

"Como há núcleos de chuva atuando no entorno do município, há condições de haver mais registros de chuva de intensidade moderada a forte para as próximas horas", informou a prefeitura.

Sirenes de alerta soaram em diversas localidades durante o temporal e mais de 400 pessoas foram para os pontos de acolhimento na cidade.

"Ainda temos previsão de chuva, pedimos que a população fique atenta aos nossos informes", pontuou o secretário de Defesa Civil, o tenente-coronel Gil Kempers.