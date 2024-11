Nova Raposo terá mais de 40 quilômetros de marginais no trecho entre SP e Cotia

A concessão do Lote Nova Raposo terá a implementação de 43 quilômetros de vias marginais contínuas ao longo de todo o trecho urbano entre São Paulo e Cotia, em ambos os sentidos da pista principal, segundo o governo Tarcísio de Freitas.

Os investimentos previstos nas marginais são de R$ 432 milhões. O projeto todo prevê um total de R$ 7,3 bilhões em investimentos em 92 quilômetros ao longo dos 30 anos de concessão. O leilão do lote será realizado na próxima quinta-feira, 28, na B3, a sede da Bolsa de Valores de São Paulo.

Segundo a gestão estadual, as marginais foram projetadas para oferecer uma melhor fluidez do tráfego e segurança para usuários de veículos, pedestres e ciclistas e evitar acidentes.

A reconfiguração da rodovia permitirá a segregação entre o tráfego local e o tráfego de longa distância, o que reduzirá pontos de conflito na rodovia devido à grande quantidade de entrada e saída de veículos pelos acessos, que serão interconectados nas vias existentes.

Os novos investimentos também vão facilitar o deslocamento para outras cidades da Região Metropolitana. Estão previstas novas alças de ligação em interseções de grande importância no trecho, como na Avenida São Camilo (Granja Viana), na Avenida Escola Politécnica, na rua Sylvio Lagreca e Avenida Benjamim Mansur, bem como iluminação dos trechos urbanos e monitoramento por câmeras com identificação automática de acidentes, garantindo maior segurança na operação.

Na Castello Branco serão instaladas novas alças, inclusive para Osasco. Todas as intervenções na SP-270 foram pensadas para reduzir o número de acidentes e de óbitos, considerado o maior entre as rodovias estaduais que se conectam à capital.

As vias marginais contínuas também servirão como uma alternativa de trajeto sem pedágio para os motoristas circularem normalmente dentro das cidades, uma vez que somente as pistas expressas receberão pórticos de cobrança do sistema free flow. As tarifas serão cobradas apenas por quilômetro percorrido.

Governo de SP recebe quatro propostas por concessão

Como mostrou a EXAME, o governo Tarcísio recebeu quatro propostas para o leilão da próxima quinta-feira. Segundo pessoas envolvidas no processo, os quatro grupos que apresentaram propostas são: o grupo CCR, a Ecorodovias, o grupo EPR e a Via Appia.

Das quatro interessadas, três disputaram o leilão do Lote Sorocabana, que terminou com a CCR como vencedora com lance de R$ 1,601 bilhão. A novidade ficou pela participação da Via Appia, que já administra estradas no estado.

Parte das rodovias do lote já são operadas pela ViaOeste, da CCR, junto com trechos do lote da Nova Raposo, que vai a leilão em 28 de novembro. A gestão Tarcísio decidiu dividir a concessão em dois blocos. Cada lote inclui parte da ViaOeste e outros trechos rodoviários atualmente sob gestão do DER-SP. Os dois lotes juntos têm 552 quilômetros de extensão — 460 km da Rota Sorocabana e 92 km da Nova Raposo.