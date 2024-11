Leilão de concessão da Nova Raposo recebe quatro propostas

O leilão de concessão rodoviário da Nova Raposo recebeu quatro propostas, segundo apurou a EXAME. A entrega dos envelopes aconteceu nesta segunda-feira, 25,

A concorrência acontece na próxima quinta-feira, 28, na B3, a sede da Bolsa de Valores de São Paulo.

Segundo pessoas envolvidas no processo, os quatro grupos que apresentaram propostas são: o grupo CCR, a Ecorodovias, o grupo EPR e a Via Appia.

Das quatro interessadas, três disputaram o leilão do Lote Sorocabana, que terminou com a CCR como vencedora com lance de R$ 1,601 bilhão. A novidade ficou pela participação da Via Appia, que já administra estradas no estado.

Serão 92 quilômetros concedidos na área urbana entre Cotia e São Paulo. Os investimentos estimados são de R$ 1,3 bilhão.

Parte das rodovias do lote já são operadas pela ViaOeste, da CCR, junto com trechos do lote da Nova Raposo, que vai a leilão em 28 de novembro. A gestão Tarcísio decidiu dividir a concessão em dois blocos. Cada lote inclui parte da ViaOeste e outros trechos rodoviários atualmente sob gestão do DER-SP. Os dois lotes juntos têm 552 quilômetros de extensão — 460 km da Rota Sorocabana e 92 km da Nova Raposo.