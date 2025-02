Nova onda de calor atinge SP nesta semana

Uma nova onda de calor irá influenciar as altas temperaturas previstas para esta semana na região Centro- Sul do país. O calor intenso é resultado de um sistema e alta pressão que aquece a atmosfera e reduz a umidade, dificultando a formação de chuva.

De acordo com o Climatempo, essa quarta onda de calor do ano atingirá especialmente o Rio Grande do Sul, o oeste e sul de Santa Catarina, além de proporcionar dias de calor intenso no Paraná, oeste e sul de São Paulo e no sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul.

Como classificar uma onda de calor

Para a Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma onda de calor ocorre quando as temperaturas sobem ao menos 5°C acima da média climatológica por um período mínimo de cinco dias consecutivos.

Este ano a população lidou com o calor extremo entre os dias 15 e 19 de janeiro e mais recentemente, entre os dias 2 e 22 deste mês.

Previsão do tempo para SP

A Defesa Civil de SP prevê sol e calor em todo o estado. A combinação de calor e umidade pode favorecer a formação de pancadas de chuva de forma isolada, especialmente na divisa com Mato Grosso e na faixa leste do estado, sem um volume suficiente para a formação de alagamentos.