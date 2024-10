Nova bandeira de Belo Horizonte é rejeitada por mais de 80% dos eleitores

A proposta de mudar a bandeira de Belo Horizonte foi amplamente rejeitada pelos eleitores durante as eleições municipais deste domingo, 6.

Com cerca de 84% dos votos contrários à alteração e mais 97% das urnas apuradas, a capital mineira manterá seu símbolo atual, que exibe o brasão da cidade sobre um fundo branco.

Além de escolherem prefeito e vereadores, os eleitores foram questionados neste domingo se aprovavam a nova bandeira, criada por um designer local e aprovada pela Câmara Municipal em 2023.

Na votação obrigatória, realizada após a escolha para prefeito e vereadores, os eleitores responderam à pergunta: "Você aprova a alteração da bandeira de Belo Horizonte?"

Para votar pela mudança, os cidadãos precisavam digitar 1, enquanto a manutenção do modelo atual correspondia ao número 2. Havia também a opção de votar em branco ou anular o voto.

Não houve exibição das bandeiras nas urnas, apenas em cartazes nas seções eleitorais. Apenas 15,71% votaram a favor da mudança, enquanto a taxa de abstenção foi de 29,56%.

Atualmente, a bandeira de BH, que completa quase três décadas, usa o brasão da cidade sobre um fundo branco. A nova proposta, no entanto, adota um estilo mais minimalista. Ela traz elementos que representam o pico Belo Horizonte, na Serra do Curral, simbolizado por um triângulo verde, e o sol.

A sugestão para alterar o símbolo surgiu em 2022, quando o designer Gabriel Figueiredo desenvolveu, por conta própria, uma nova versão da bandeira. Após ser compartilhada nas redes sociais, a ideia ganhou destaque e se espalhou rapidamente, mas enfrentou críticas pela falta de alternativas e pela ausência de audiências públicas para discutir o tema.

Em julho de 2023, a Câmara de Belo Horizonte aprovou a criação de uma nova bandeira para a cidade, por meio da Lei 11.559. No entanto, a mudança só seria confirmada após referendo popular, o qual foi realizado neste domingo.

