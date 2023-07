No ano da inflação a 415%, a população foi apresentada ao plano Bresser e à URP

No acumulado de 1987, a inflação brasileira chegou a 415,83%. Na tentativa de contê-la, o governo de José Sarney anunciou mais um plano econômico em junho, o Bresser. Este previa congelamento de preços e de salários por noventa dias. Após esse período, o plano estipulava a fase da flexibilização, com reajustes mensais para preços e salários.

Daí a criação da célebre URP (Unidade de Referência de Preços), um indexador salarial. Dois meses antes, Dilson Funaro deixou o comando do Ministério da Fazenda e quem assumiu o lugar dele foi Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira.

Leia também: Do copo ao app: a mudança da Ambev de indústria para plataforma de marcas e tecnologia

Não foram as únicas reviravoltas da economia brasileira naquele ano. Em fevereiro, o governo anunciou a suspensão dos pagamentos da dívida externa brasileira. Em 19 de outubro, uma segunda-feira, o índice Dow Jones caiu 22% e deixou o mundo inteiro em pânico.

Consequentemente, bancos ficaram sem dinheiro para compensar saques e precisaram ser socorridos pelos bancos centrais, enquanto os investidores do mundo enfrentavam dias de desespero.

Pouco antes, a Rhodia, vencedora do anuário Melhores e Maiores de 1987, lançou a campanha “Você Fala, a Rhodia escuta”, que revolucionou o relacionamento entre as empresas e os consumidores. Com a iniciativa, a empresa se aproximou do cliente final, disponibilizando um telefone de contato para esclarecer dúvidas, receber críticas e sugestões.

O número constava nas etiquetas das roupas feitas com fios da Rhodia. Na mesma época, a companhia criou o primeiro posto de ombudsman industrial do Brasil.

A Rhodia foi fundada em 1919 como uma filial brasileira do então grupo francês Rhône-Poulenc. Localizada em Santo André (SP), fabricava produtos farmacêuticos e químicos como o célebre lança-perfume. Com o passar dos anos, foi diversificando o leque de químicos e medicamentos.

E passou a apostar em tecnologias que ainda não estavam disponíveis no País, aplicadas em cremes, pomadas e comprimidos. Em 2011, a Rhodia se fundiu ao Grupo Solvay, dando origem a uma multinacional que é líder em especialidades químicas e materiais avançados. A marca Rhodia é mantida apenas no Brasil.