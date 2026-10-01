Novas regras para doação de sangue entram em vigor no Brasil; veja o que muda

Ministério da Saúde: novos critérios reforçam a segurança das transfusões e a rastreabilidade do sangue (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 14h34.
Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 14h54.
Novas regras para doação de sangue entraram em vigor no Brasil na quarta-feira, 30, com prazos menores após tatuagens, procedimentos estéticos, piercings e endoscopias. Pessoas com 70 anos ou mais também poderão doar se estiverem saudáveis. Segundo o órgão federal Ministério da Saúde, os critérios reforçam a segurança das transfusões e a rastreabilidade do sangue.
Novas regras para doação de sangue entraram em vigor no Brasil a partir de quarta-feira, 30. Entre as principais mudanças estão a redução do tempo de espera para quem fez tatuagem ou procedimentos estéticos e a possibilidade de pessoas com 70 anos ou mais voltarem a doar.
Segundo o Ministério da Saúde, os novos critérios reforçam a segurança das transfusões e a rastreabilidade do sangue, acompanhando os avanços laboratoriais.
Os critérios gerais para doação permanecem. É necessário ter 18 anos ou mais, ou 16 anos com autorização formal dos responsáveis, e pesar pelo menos 50 quilos.
Também é preciso apresentar documento oficial com foto, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas e estar bem alimentado.
Antes da doação, o candidato passa por uma entrevista individual. Nessa etapa, são avaliados o estado de saúde, o histórico de doenças, os medicamentos em uso, a gestação, a alimentação, o consumo de álcool e outros fatores que possam representar risco para o doador ou para quem receberá o sangue.
A frequência das doações também varia entre homens e mulheres. Homens podem fazer até quatro doações de sangue total em 12 meses, desde que respeitem um intervalo mínimo de dois meses entre elas. Mulheres podem fazer até três doações no mesmo período, com intervalo mínimo de três meses.
A doação pode ocorrer após 7 dias se o estabelecimento tiver alvará sanitário regularizado. Quando não for possível avaliar essa condição, o prazo será de 4 meses.
Sim. Pessoas com 70 anos ou mais poderão doar desde que estejam saudáveis e respeitem a frequência e os intervalos previstos para a idade.
Sim, o uso de canetas emagrecedoras não impede automaticamente a doação. Se houver compartilhamento do dispositivo de aplicação, será necessário esperar 4 meses.
É preciso ter 18 anos ou mais, ou 16 anos com autorização formal dos responsáveis, pesar pelo menos 50 quilos, apresentar documento oficial com foto, ter dormido seis horas e estar bem alimentado. O candidato também passa por uma entrevista individual antes da doação.
Homens podem fazer até quatro doações de sangue total em 12 meses, com intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem fazer até três doações no mesmo período, com intervalo mínimo de três meses.
Segundo o Ministério da Saúde, os novos critérios reforçam a segurança das transfusões e a rastreabilidade do sangue, de acordo com os avanços laboratoriais.