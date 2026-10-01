Novas regras para doação de sangue entram em vigor no Brasil; veja o que muda

RESUMO ＋ Novas regras para doação de sangue entraram em vigor no Brasil na quarta-feira, 30, com prazos menores após tatuagens, procedimentos estéticos, piercings e endoscopias. Pessoas com 70 anos ou mais também poderão doar se estiverem saudáveis. Segundo o órgão federal Ministério da Saúde, os critérios reforçam a segurança das transfusões e a rastreabilidade do sangue.

Novas regras para doação de sangue entraram em vigor no Brasil a partir de quarta-feira, 30. Entre as principais mudanças estão a redução do tempo de espera para quem fez tatuagem ou procedimentos estéticos e a possibilidade de pessoas com 70 anos ou mais voltarem a doar.

Segundo o Ministério da Saúde, os novos critérios reforçam a segurança das transfusões e a rastreabilidade do sangue, acompanhando os avanços laboratoriais.

Veja as principais mudanças:

Tatuagem, maquiagem definitiva e procedimentos estéticos : a doação passa a ser permitida após 7 dias, desde que o local onde o procedimento foi realizado tenha alvará sanitário regularizado. Quando essa avaliação não for possível, o prazo será de 4 meses. Antes, a espera variava de 6 meses a 1 ano.

Piercing na boca ou na região genital : a pessoa poderá doar 4 meses após a retirada do acessório. Antes, o prazo previsto era de 6 meses.

Endoscopia : o período de espera para doar sangue passa a ser de 4 meses após o procedimento. A regra anterior previa 6 meses.

Anabolizantes sem prescrição médica : quem utilizou essas substâncias deverá aguardar 4 meses para doar. Antes, o prazo era de 6 meses.

Canetas emagrecedoras : quem utiliza não fica automaticamente impedido de doar sangue. A exceção envolve o compartilhamento do dispositivo de aplicação, situação em que é necessário esperar 4 meses para fazer a doação.

Pessoas que estiveram em áreas de malária ou regiões de mata : o período de espera para doar passa a ser de 30 dias, em vez de 1 ano, após uma nova triagem.

Pessoas com 70 anos ou mais : idosos nessa faixa etária poderão doar sangue, desde que estejam saudáveis e respeitem a frequência e os intervalos previstos para a idade. Antes, pessoas com mais de 70 anos não podiam doar.

Quem pode doar sangue?

Os critérios gerais para doação permanecem. É necessário ter 18 anos ou mais, ou 16 anos com autorização formal dos responsáveis, e pesar pelo menos 50 quilos.

Também é preciso apresentar documento oficial com foto, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas e estar bem alimentado.

Antes da doação, o candidato passa por uma entrevista individual. Nessa etapa, são avaliados o estado de saúde, o histórico de doenças, os medicamentos em uso, a gestação, a alimentação, o consumo de álcool e outros fatores que possam representar risco para o doador ou para quem receberá o sangue.

A frequência das doações também varia entre homens e mulheres. Homens podem fazer até quatro doações de sangue total em 12 meses, desde que respeitem um intervalo mínimo de dois meses entre elas. Mulheres podem fazer até três doações no mesmo período, com intervalo mínimo de três meses.