Mais de 1.037% de inflação e um novo pedido de socorro ao FMI marcaram o ano de 1988

Em 1988, Ayrton Senna conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio do Japão; o judoca Aurélio Miguel faturou a primeira medalha de ouro olímpica; e o Brasil ganhou uma nova constituição, elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte.

Enquanto isso, a equipe econômica do governo de José Sarney ainda penava para conter o aumento dos preços – no acumulado daquele ano, a inflação chegou a inacreditáveis 1.037,56%.

Com o fracasso do plano Bresser, instituído no ano anterior, o ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, que teve a ideia, perdeu o cargo. Foi substituído, em janeiro, por Maílson Ferreira da Nóbrega.

Em agosto, o governo conseguiu que o Fundo Monetário Internacional (FMI) lhe estendesse uma nova linha de crédito, de 1,4 bilhão de dólares. Desse montante, só 477 milhões de dólares chegaram ao país.

Para a Moinho Santista, que comprava e moía trigo, o panorama era mais do que favorável. Campeã do Melhores e Maiores de 1988, a companhia foi a porta de entrada da Bunge no Brasil. Fundada por Joseph Bunge em 1818, a multinacional de origem holandesa se associou ao Moinho Santista em 1905.

Em 1923, adquiriu a Cavalcanti&Cia, que depois mudaria de nome para Sanbra e passaria a atuar no segmento de oleaginosas. A Bunge, por sinal, foi a primeira a atuar no setor de óleos vegetais comestíveis no Brasil.

Em 1955, para marcar os cinquenta anos no Brasil, a multinacional criou a Fundação Moinho Santista, cujo propósito é incentivar o desenvolvimento científico, literário e artístico – hoje a entidade é chamada de Fundação Bunge.

Foi criado um prêmio, em 1962, para homenagear duas personalidades por ano, sempre de áreas distintas do conhecimento como economia e matemática. Em 1980, a premiação foi ampliada e passou a contemplar a categoria Juventude, para a turma com menos de 35 anos de idade.

Em 1986, a multinacional inovou ao criar um centro de atendimento do consumidor – cinco anos antes de o Código de Defesa ao Consumidor tornar esse tipo de canal de comunicação obrigatório. Em 2013, um novo marco: a Bunge inaugurou em Nova Mutum, no Mato Grosso, a primeira fábrica de biodiesel no Brasil.