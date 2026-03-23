'Ninguém é candidato a vice-presidente. É convite', diz Tereza Cristina

A senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP), afirmou nesta segunda-feira, 23, que não recebeu convite para compor uma chapa como candidata a vice-presidente nas eleições deste ano. Segundo ela, ocupar o cargo depende de um convite formal.

“Ninguém é candidato a vice-presidente. Vice-presidente é convite”, disse a senadora durante evento em São Paulo. Questionada se havia recebido algum convite, respondeu: “Não, nenhum. De ninguém”.

Desde que anunciou sua pré-candidatura à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) busca um nome para compor sua chapa — e o de Tereza Cristina está entre os cotados.

Na semana passada, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a senadora não tem interesse em ser vice de Flávio Bolsonaro.

Em entrevista ao Poder360, ele disse que a ex-ministra do governo Jair Bolsonaro manifestou sua posição em conversa recente e indicou preferência por permanecer no Senado.

Valdemar vinha defendendo Tereza Cristina como a vice ideal para a chapa de Flávio. A senadora era vista como um nome estratégico para atrair votos, especialmente entre mulheres e no setor do agronegócio.

Em fevereiro, ela já havia afirmado que não tinha sido convidada oficialmente para integrar a chapa ao Planalto.

Em entrevista ao programa “Frente a Frente”, da Folha de S.Paulo e do UOL, o dirigente partidário também mencionou a possibilidade de o posto ser ocupado pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também pré-candidato à Presidência. Segundo ele, a decisão final caberá a Flávio Bolsonaro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.