Lula ou Flávio: quem está na frente nos estados, segundo as pesquisas da semana

As pesquisas eleitorais divulgadas ao longo da última semana mantém a previsão des uma disputa apertada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) para as eleições de 2026.

A semana foi marcada por divulgação de levantamentos feitos com recortes estaduais, que avaliaram o desempenho dos pré-candidatos em diferentes estados. As pesquisas também mostram a tendência de maior pontuação de Flávio Bolsonaro nas pesquisas nas regiões levantadas, conseguindo se consolidar com um nome mais frequente nas perguntas espontâneas, onde seu pai ainda aparece.

No Amazonas, a AtlasIntel mostrou uma corrida eleitoral com pouca vantagem para Lula, com Flávio Bolsonaro empatado tecnicamente com o atual presidente. Na Real Time Big Data no mesmo estado, Flávio toma a frente, mas os dois seguem empatados tecnicamente.

Já a Real Time Big Data no Rio Grande do Sul mostrou o pré-candidato do PL empatado numericamente com o petista em uma simulação de primeiro turno.

Em Goiás, no entanto, a Real Time Big Data mostrou um recorte estadual que as pesquisas no Rio Grande do Sul e no Paraná não têm: desempenho melhor do governador, Ronaldo Caiado, em relação aos outros os possíveis presidenciável do PSD.

Enquanto o partido não escolhe entre os governadores Caiado, Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Jr. (Paraná), os eleitores goianos mostram predileção por Caiado na disputa na Presidência, até mais que Lula e Flávio Bolsonaro.

Segundo turno acirrado no Amazonas

Nas pesquisas focadas nos eleitores de alguns estados na semana, a pesquisa AtlasIntel no Amazonas mostra o presidente Lula na frente, mas por uma distância dentro da margem de erro.

No cenário contra Flávio Bolsonaro, a diferença do atual presidente é de 0,5 ponto percentual.

Pesquisa para Presidente no Amazonas - AtlasIntel (Março 2026)

A pesquisa AtlasIntel no Amazonas foi feita com 1.138 entrevistados, selecionados por recrutagem aleatória, no período entre 11 e 15 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-06921/2026.

1º turno

Cenário 1

Lula (PT) - 45,5%

Flávio Bolsonaro (PL) - 41,7%

Romeu Zema (Novo) - 3,7%

Renan Santos (Missão) - 2,3%

Ratinho Jr. (PSD) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 0,3%

Branco/Nulo - 5,2%

Não sei - 0,3%

Cenário 2

Lula (PT) - 45,9%

Flávio Bolsonaro (PL) - 44,7%

Renan Santos (Missão) - 1,7%

Romeu Zema (Novo) - 1,1%

Ronaldo Caiado (PSD) - 0,9%

Aldo Rebelo (DC) - 0,3%

Branco/Nulo - 5%

Não sei - 0,5%

2º turno

Cenário 1

Lula (PT) - 46,2%

Flávio Bolsonaro (PL) - 45,7%

Branco/Nulo/Não sei - 8,1%

Cenário 2

Lula (PT) - 46,2%

Jair Bolsonaro (PL) - 46,4%

Branco/Nulo/Não sei - 7,4%

Cenário 3

Lula (PT) - 46,2%

Ronaldo Caiado (PSD) - 31,4%

Branco/Nulo/Não sei - 22,4%

Cenário 4

Lula (PT) - 45,8%

Ratinho Jr. (PSD) - 42,8%

Branco/Nulo/Não sei - 11,3%

Pesquisa para Presidente no Rio Grande do Sul - Real Time Big Data (Março 2026)

1º turno

Cenário 1

Lula (PT) - 40%

Flávio Bolsonaro (PL) - 40%

Ratinho Jr. (PSD) - 9%

Romeu Zema (Novo) - 3%

Renan Santos (Missão) - 2%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 3%

Não sabe/não respondeu - 2%

Cenário 2

Lula (PT) - 39%

Flávio Bolsonaro (PL) - 36%

Eduardo Leite (PSD) - 16%

Romeu Zema (Novo) - 2%

Renan Santos (Missão) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 3%

Não sabe/não respondeu - 2%

Cenário 3

Lula (PT) - 42%

Flávio Bolsonaro (PL) - 40%

Ronaldo Caiado (PSD) - 4%

Romeu Zema (Novo) - 3%

Renan Santos (Missão) - 2%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 4%

Não sabe/não respondeu - 4%

Pesquisa para presidente no Amazonas - Real Time Big Data (Março 2026)

A pesquisa Real Time Big Data realizada no Amazonas foi feita com 1.500 entrevistas de eleitores do estado, entre 17 e 18 de março. O índice de cofiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04103/2026.

Espontânea

Lula (PT) - 20%

Flávio Bolsonaro (PL) - 14%

Jair Bolsonaro (PL) - 3%

Ratinho Jr. (PSD) - 1%

Ciro Gomes (PSDB) - 1%

Outros - 3%

Nulo/Branco - 9%

Não sabe/não respondeu - 49%

Estimulada - Cenário 1

Flávio Bolsonaro (PL) - 41%

Lula (PT) - 40%

Ratinho Jr. (PSD) - 5%

Romeu Zema (Novo) - 1%

Renan Santos (Missão) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 6%

Não sabe/não respondeu - 5%

Estimulada - Cenário 2

Flávio Bolsonaro (PL) - 42%

Lula (PT) - 41%

Eduardo Leite (PSD) - 2%

Romeu Zema (Novo) - 2%

Renan Santos (Missão) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 6%

Não sabe/não respondeu - 5%

Estimulada - Cenário 3

Flávio Bolsonaro (PL) - 42%

Lula (PT) - 40%

Ronaldo Caiado (PSD) - 4%

Romeu Zema (Novo) - 1%

Renan Santos (Missão) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 6%

Não sabe/não respondeu - 5%

Pesquisa para presidente em Goiás - Real Time Big Data (Março 2026)

A edição da pesquisa Real Time Big Data realizada em Goiás foi feita com 1.500 entrevistas de eleitores do estado, entre 16 e 17 de março. O índice de cofiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08833/2026.

1º turno

Espontânea

Ronaldo Caiado (PSD) - 17%

Lula - 15%

Flávio Bolsonaro - 12%

Jair Bolsonaro - 5%

Ratinho Jr. - 1%

Outros - 1%

Nulo/Branco - 6%

Não sabe/não respondeu - 43%

Estimulada - Cenário 1

Flávio Bolsonaro (PL) - 43%

Lula (PT) - 34%

Ratinho Jr. (PSD) - 1%

Romeu Zema (Novo) - 2%

Renan Santos (Missão) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 7%

Não sabe/não respondeu - 6%

Estimulada - Cenário 2

Flávio Bolsonaro (PL) - 45%

Lula (PT) - 35%

Eduardo Leite (PSD) - 2%

Romeu Zema (Novo) - 2%

Renan Santos (Missão) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 1%

Nulo/Branco - 7%

Não sabe/não respondeu - 7%

Estimulada - Cenário 3