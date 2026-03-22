Lula ou Flávio: quem está na frente nos estados, segundo as pesquisas da semana

As pesquisas eleitorais divulgadas ao longo da última semana mantém a previsão des uma disputa apertada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) para as eleições de 2026.
A semana foi marcada por divulgação de levantamentos feitos com recortes estaduais, que avaliaram o desempenho dos pré-candidatos em diferentes estados. As pesquisas também mostram a tendência de maior pontuação de Flávio Bolsonaro nas pesquisas nas regiões levantadas, conseguindo se consolidar com um nome mais frequente nas perguntas espontâneas, onde seu pai ainda aparece.
No Amazonas, a AtlasIntel mostrou uma corrida eleitoral com pouca vantagem para Lula, com Flávio Bolsonaro empatado tecnicamente com o atual presidente. Na Real Time Big Data no mesmo estado, Flávio toma a frente, mas os dois seguem empatados tecnicamente.
Já a Real Time Big Data no Rio Grande do Sul mostrou o pré-candidato do PL empatado numericamente com o petista em uma simulação de primeiro turno.
Em Goiás, no entanto, a Real Time Big Data mostrou um recorte estadual que as pesquisas no Rio Grande do Sul e no Paraná não têm: desempenho melhor do governador, Ronaldo Caiado, em relação aos outros os possíveis presidenciável do PSD.
Enquanto o partido não escolhe entre os governadores Caiado, Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Jr. (Paraná), os eleitores goianos mostram predileção por Caiado na disputa na Presidência, até mais que Lula e Flávio Bolsonaro.
Segundo turno acirrado no Amazonas
Nas pesquisas focadas nos eleitores de alguns estados na semana, a pesquisa AtlasIntel no Amazonas mostra o presidente Lula na frente, mas por uma distância dentro da margem de erro.
No cenário contra Flávio Bolsonaro, a diferença do atual presidente é de 0,5 ponto percentual.
Pesquisa para Presidente no Amazonas - AtlasIntel (Março 2026)
A pesquisa AtlasIntel no Amazonas foi feita com 1.138 entrevistados, selecionados por recrutagem aleatória, no período entre 11 e 15 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-06921/2026.
1º turno
Cenário 1
- Lula (PT) - 45,5%
- Flávio Bolsonaro (PL) - 41,7%
- Romeu Zema (Novo) - 3,7%
- Renan Santos (Missão) - 2,3%
- Ratinho Jr. (PSD) - 1%
- Aldo Rebelo (DC) - 0,3%
- Branco/Nulo - 5,2%
- Não sei - 0,3%
Cenário 2
- Lula (PT) - 45,9%
- Flávio Bolsonaro (PL) - 44,7%
- Renan Santos (Missão) - 1,7%
- Romeu Zema (Novo) - 1,1%
- Ronaldo Caiado (PSD) - 0,9%
- Aldo Rebelo (DC) - 0,3%
- Branco/Nulo - 5%
- Não sei - 0,5%
2º turno
Cenário 1
- Lula (PT) - 46,2%
- Flávio Bolsonaro (PL) - 45,7%
- Branco/Nulo/Não sei - 8,1%
Cenário 2
- Lula (PT) - 46,2%
- Jair Bolsonaro (PL) - 46,4%
- Branco/Nulo/Não sei - 7,4%
Cenário 3
- Lula (PT) - 46,2%
- Ronaldo Caiado (PSD) - 31,4%
- Branco/Nulo/Não sei - 22,4%
Cenário 4
- Lula (PT) - 45,8%
- Ratinho Jr. (PSD) - 42,8%
- Branco/Nulo/Não sei - 11,3%
Pesquisa para Presidente no Rio Grande do Sul - Real Time Big Data (Março 2026)
1º turno
Cenário 1
- Lula (PT) - 40%
- Flávio Bolsonaro (PL) - 40%
- Ratinho Jr. (PSD) - 9%
- Romeu Zema (Novo) - 3%
- Renan Santos (Missão) - 2%
- Aldo Rebelo (DC) - 1%
- Nulo/Branco - 3%
- Não sabe/não respondeu - 2%
Cenário 2
- Lula (PT) - 39%
- Flávio Bolsonaro (PL) - 36%
- Eduardo Leite (PSD) - 16%
- Romeu Zema (Novo) - 2%
- Renan Santos (Missão) - 1%
- Aldo Rebelo (DC) - 1%
- Nulo/Branco - 3%
- Não sabe/não respondeu - 2%
Cenário 3
- Lula (PT) - 42%
- Flávio Bolsonaro (PL) - 40%
- Ronaldo Caiado (PSD) - 4%
- Romeu Zema (Novo) - 3%
- Renan Santos (Missão) - 2%
- Aldo Rebelo (DC) - 1%
- Nulo/Branco - 4%
- Não sabe/não respondeu - 4%
Pesquisa para presidente no Amazonas - Real Time Big Data (Março 2026)
A pesquisa Real Time Big Data realizada no Amazonas foi feita com 1.500 entrevistas de eleitores do estado, entre 17 e 18 de março. O índice de cofiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04103/2026.
Espontânea
- Lula (PT) - 20%
- Flávio Bolsonaro (PL) - 14%
- Jair Bolsonaro (PL) - 3%
- Ratinho Jr. (PSD) - 1%
- Ciro Gomes (PSDB) - 1%
- Outros - 3%
- Nulo/Branco - 9%
- Não sabe/não respondeu - 49%
Estimulada - Cenário 1
- Flávio Bolsonaro (PL) - 41%
- Lula (PT) - 40%
- Ratinho Jr. (PSD) - 5%
- Romeu Zema (Novo) - 1%
- Renan Santos (Missão) - 1%
- Aldo Rebelo (DC) - 1%
- Nulo/Branco - 6%
- Não sabe/não respondeu - 5%
Estimulada - Cenário 2
- Flávio Bolsonaro (PL) - 42%
- Lula (PT) - 41%
- Eduardo Leite (PSD) - 2%
- Romeu Zema (Novo) - 2%
- Renan Santos (Missão) - 1%
- Aldo Rebelo (DC) - 1%
- Nulo/Branco - 6%
- Não sabe/não respondeu - 5%
Estimulada - Cenário 3
- Flávio Bolsonaro (PL) - 42%
- Lula (PT) - 40%
- Ronaldo Caiado (PSD) - 4%
- Romeu Zema (Novo) - 1%
- Renan Santos (Missão) - 1%
- Aldo Rebelo (DC) - 1%
- Nulo/Branco - 6%
- Não sabe/não respondeu - 5%
Pesquisa para presidente em Goiás - Real Time Big Data (Março 2026)
A edição da pesquisa Real Time Big Data realizada em Goiás foi feita com 1.500 entrevistas de eleitores do estado, entre 16 e 17 de março. O índice de cofiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08833/2026.
1º turno
Espontânea
- Ronaldo Caiado (PSD) - 17%
- Lula - 15%
- Flávio Bolsonaro - 12%
- Jair Bolsonaro - 5%
- Ratinho Jr. - 1%
- Outros - 1%
- Nulo/Branco - 6%
- Não sabe/não respondeu - 43%
Estimulada - Cenário 1
- Flávio Bolsonaro (PL) - 43%
- Lula (PT) - 34%
- Ratinho Jr. (PSD) - 1%
- Romeu Zema (Novo) - 2%
- Renan Santos (Missão) - 1%
- Aldo Rebelo (DC) - 1%
- Nulo/Branco - 7%
- Não sabe/não respondeu - 6%
Estimulada - Cenário 2
- Flávio Bolsonaro (PL) - 45%
- Lula (PT) - 35%
- Eduardo Leite (PSD) - 2%
- Romeu Zema (Novo) - 2%
- Renan Santos (Missão) - 1%
- Aldo Rebelo (DC) - 1%
- Nulo/Branco - 7%
- Não sabe/não respondeu - 7%
Estimulada - Cenário 3
- Ronaldo Caiado (PSD) - 36%
- Lula (PT) - 29%
- Flávio Bolsonaro (PL) - 22%
- Romeu Zema (Novo) - 1%
- Renan Santos (Missão) - 1%
- Aldo Rebelo (DC) - 1%
- Nulo/Branco - 5%
- Não sabe/não respondeu - 5%