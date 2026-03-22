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Lula ou Flávio: quem está na frente nos estados, segundo as pesquisas da semana

Pesquisas divulgadas nesta semana mostram disputa acirrada entre o petista e o pré-candidato do PL nos estados brasileiros

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 22 de março de 2026 às 08h01.

As pesquisas eleitorais divulgadas ao longo da última semana mantém a previsão des uma disputa apertada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) para as eleições de 2026.

A semana foi marcada por divulgação de levantamentos feitos com recortes estaduais, que avaliaram o desempenho dos pré-candidatos em diferentes estados. As pesquisas também mostram a tendência de maior pontuação de Flávio Bolsonaro nas pesquisas nas regiões levantadas, conseguindo se consolidar com um nome mais frequente nas perguntas espontâneas, onde seu pai ainda aparece.

No Amazonas, a AtlasIntel mostrou uma corrida eleitoral com pouca vantagem para Lula, com Flávio Bolsonaro empatado tecnicamente com o atual presidente. Na Real Time Big Data no mesmo estado, Flávio toma a frente, mas os dois seguem empatados tecnicamente.

Já a Real Time Big Data no Rio Grande do Sul mostrou o pré-candidato do PL empatado numericamente com o petista em uma simulação de primeiro turno.

Em Goiás, no entanto, a Real Time Big Data mostrou um recorte estadual que as pesquisas no Rio Grande do Sul e no Paraná não têm: desempenho melhor do governador, Ronaldo Caiado, em relação aos outros os possíveis presidenciável do PSD.

Enquanto o partido não escolhe entre os governadores Caiado, Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Jr. (Paraná), os eleitores goianos mostram predileção por Caiado na disputa na Presidência, até mais que Lula e Flávio Bolsonaro.

Segundo turno acirrado no Amazonas

Nas pesquisas focadas nos eleitores de alguns estados na semana, a pesquisa AtlasIntel no Amazonas mostra o presidente Lula na frente, mas por uma distância dentro da margem de erro.

No cenário contra Flávio Bolsonaro, a diferença do atual presidente é de 0,5 ponto percentual.

Pesquisa para Presidente no Amazonas - AtlasIntel (Março 2026)

A pesquisa AtlasIntel no Amazonas foi feita com 1.138 entrevistados, selecionados por recrutagem aleatória, no período entre 11 e 15 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-06921/2026.

1º turno

Cenário 1

  • Lula (PT) - 45,5%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 41,7%
  • Romeu Zema (Novo) - 3,7%
  • Renan Santos (Missão) - 2,3%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 0,3%
  • Branco/Nulo - 5,2%
  • Não sei - 0,3%

Cenário 2

  • Lula (PT) - 45,9%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 44,7%
  • Renan Santos (Missão) - 1,7%
  • Romeu Zema (Novo) - 1,1%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 0,9%
  • Aldo Rebelo (DC) - 0,3%
  • Branco/Nulo - 5%
  • Não sei - 0,5%

2º turno

Cenário 1

  • Lula (PT) - 46,2%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 45,7%
  • Branco/Nulo/Não sei - 8,1%

Cenário 2

  • Lula (PT) - 46,2%
  • Jair Bolsonaro (PL) - 46,4%
  • Branco/Nulo/Não sei - 7,4%

Cenário 3

  • Lula (PT) - 46,2%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 31,4%
  • Branco/Nulo/Não sei - 22,4%

Cenário 4

  • Lula (PT) - 45,8%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 42,8%
  • Branco/Nulo/Não sei - 11,3%

Pesquisa para Presidente no Rio Grande do Sul - Real Time Big Data (Março 2026)

1º turno

Cenário 1

  • Lula (PT) - 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 40%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 9%
  • Romeu Zema (Novo) - 3%
  • Renan Santos (Missão) - 2%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 3%
  • Não sabe/não respondeu - 2%

Cenário 2

  • Lula (PT) - 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 36%
  • Eduardo Leite (PSD) - 16%
  • Romeu Zema (Novo) - 2%
  • Renan Santos (Missão) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 3%
  • Não sabe/não respondeu - 2%

Cenário 3

  • Lula (PT) - 42%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 40%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 4%
  • Romeu Zema (Novo) - 3%
  • Renan Santos (Missão) - 2%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 4%
  • Não sabe/não respondeu - 4%

Pesquisa para presidente no Amazonas - Real Time Big Data (Março 2026)

A pesquisa Real Time Big Data realizada no Amazonas foi feita com 1.500 entrevistas de eleitores do estado, entre 17 e 18 de março. O índice de cofiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04103/2026.

Espontânea

  • Lula (PT) - 20%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 14%
  • Jair Bolsonaro (PL) - 3%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 1%
  • Ciro Gomes (PSDB) - 1%
  • Outros - 3%
  • Nulo/Branco - 9%
  • Não sabe/não respondeu - 49%

Estimulada - Cenário 1

  • Flávio Bolsonaro (PL) - 41%
  • Lula (PT) - 40%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 5%
  • Romeu Zema (Novo) - 1%
  • Renan Santos (Missão) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 6%
  • Não sabe/não respondeu - 5%

Estimulada - Cenário 2

  • Flávio Bolsonaro (PL) - 42%
  • Lula (PT) - 41%
  • Eduardo Leite (PSD) - 2%
  • Romeu Zema (Novo) - 2%
  • Renan Santos (Missão) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 6%
  • Não sabe/não respondeu - 5%

Estimulada - Cenário 3

  • Flávio Bolsonaro (PL) - 42%
  • Lula (PT) - 40%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 4%
  • Romeu Zema (Novo) - 1%
  • Renan Santos (Missão) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 6%
  • Não sabe/não respondeu - 5%

Pesquisa para presidente em Goiás - Real Time Big Data (Março 2026)

A edição da pesquisa Real Time Big Data realizada em Goiás foi feita com 1.500 entrevistas de eleitores do estado, entre 16 e 17 de março. O índice de cofiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08833/2026.

1º turno

Espontânea

  • Ronaldo Caiado (PSD) - 17%
  • Lula - 15%
  • Flávio Bolsonaro - 12%
  • Jair Bolsonaro - 5%
  • Ratinho Jr. - 1%
  • Outros - 1%
  • Nulo/Branco - 6%
  • Não sabe/não respondeu - 43%

Estimulada - Cenário 1

  • Flávio Bolsonaro (PL) - 43%
  • Lula (PT) - 34%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 1%
  • Romeu Zema (Novo) - 2%
  • Renan Santos (Missão) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 7%
  • Não sabe/não respondeu - 6%

Estimulada - Cenário 2

  • Flávio Bolsonaro (PL) - 45%
  • Lula (PT) - 35%
  • Eduardo Leite (PSD) - 2%
  • Romeu Zema (Novo) - 2%
  • Renan Santos (Missão) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 7%
  • Não sabe/não respondeu - 7%

Estimulada - Cenário 3

  • Ronaldo Caiado (PSD) - 36%
  • Lula (PT) - 29%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 22%
  • Romeu Zema (Novo) - 1%
  • Renan Santos (Missão) - 1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 1%
  • Nulo/Branco - 5%
  • Não sabe/não respondeu - 5%
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