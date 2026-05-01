Trump impõe tarifa de 25% sobre carros e caminhões da União Europeia

O presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira, 1º, novas tarifas de 25% para carros e caminhões importados da União Europeia aos Estados Unidos, com início na próxima semana. O republicano justificou a medida como uma resposta ao não cumprimento do acordo comercial firmado entre os dois blocos.

Trump publicou em sua rede social Truth que os veículos produzidos nos Estados Unidos não sofrerão tarifas. No texto, ele afirmou: "Muitas fábricas de automóveis e caminhões estão atualmente em construção, com mais de 100 bilhões de dólares investidos, um recorde na história da fabricação de carros e caminhões", e acrescentou que as unidades seriam "inauguradas em breve".

Acordo comercial e compromissos da União Europeia

O acordo comercial entre os EUA e a União Europeia foi firmado em julho do ano passado, no contexto das tarifas impostas pelo presidente a diversos países. Na ocasião, a União Europeia aceitou uma tarifa de 15% sobre produtos importados para o mercado norte-americano, quando antes os EUA ameaçavam o bloco europeu com uma taxa de 30%.

Além disso, o acordo incluiu compromissos significativos da União Europeia, como investir US$ 600 bilhões na economia dos Estados Unidos e comprar US$ 750 bilhões em energia norte-americana. O bloco também concordou em adquirir equipamentos militares dos EUA.

Salvaguardas e negociações finais

Em março, o Parlamento da União Europeia aprovou o tratado com 417 votos a favor e 154 contra, mas com algumas salvaguardas que refletem as preocupações de que os EUA possam não cumprir o acordo.

Essas salvaguardas incluem cláusulas de caducidade, ativação futura e suspensão. O Parlamento europeu também exigiu a remoção de 50% das tarifas impostas um mês após o acordo de Turnberry, sobre o conteúdo de aço e alumínio de produtos como turbinas eólicas e motocicletas.

O comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, classificou a votação como um "passo crucial", garantindo maior segurança para as empresas da União Europeia. Por sua vez, a representação dos EUA na UE comemorou o resultado.

Atualmente, o Parlamento Europeu está discutindo propostas para eliminar as tarifas de importação sobre produtos industriais dos EUA, melhorar o acesso aos produtos agrícolas americanos e manter a isenção de tarifas sobre lagostas dos EUA, uma medida originalmente acordada com Trump em 2020.

Antes da aprovação final do tratado, representantes do Parlamento e dos governos da UE negociarão os detalhes do texto.