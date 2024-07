Nevoeiro marítimo fecha portos e aeroportos em Santa Catarina

A Defesa Civil do estado alertou que a presença de nevoeiros é imprevisível, já que depende de condições do tempo que podem mudar rapidamente.

“Quando correntes de ar quente e úmido do oceano se encontram com águas mais frias, ocorre a condensação do vapor d’água presente no ar, formando o nevoeiro. Este tipo de nevoeiro pode avançar para o interior, envolvendo cidades costeiras em um manto de névoa”, explicou o meteorologista Felipe Theodorovitz, da Defesa Civil.

O Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes está fechado desde às 16h desta quarta. O canal deve reabrir quando a visibilidade melhorar. Não há previsão disso acontecer ainda.

Em Florianópolis, o Aeroporto Internacional Hercílio Luz ficou fechado das 4h40 às 8h15. Segundo a concessionária do terminal, houve seis voos atrasados e três cancelados.

O aeroporto de Navegantes operava por instrumentos no final da tarde de quarta. Durante o dia, houve dois voos cancelados e um alternado para Florianópolis, partindo de São Paulo.