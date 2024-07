Geadas podem atingir Sudeste e Sul, e baixa umidade atua em 18 estados; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para possíveis geadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e no Paraná nesta quinta-feira, 25. Segundo o alerta, a temperatura mínima nas regiões atingidas devem ser de até 3ºC. Além disso, a baixa umidade em 18 estados do Centro-Oeste, Nordeste, e Sudeste mais o Distrito Federal segue. Já no Norte, podem ter chuvas intensas.

Veja os alertas emitidos pelo Inmet

De acordo com a projeção do instituto, no Sudeste, as geadas podem ocorrer no Sul Fluminense, no sul e sudoeste mineiro, além do Vale do Paraíba paulista, macro metropolitana de SP e Campinas. Com isso, as temperaturas mínimas podem ser de até 3ºC e há risco leve de perda de plantações. O aviso de "Perigo Potencial" vai até às 7h desta quinta-feira.

Já no Rio, na capital fluminense, a previsão é de tempo com poucas nuvens ao longo de todo o dia e sem previsão de chuva. Os ventos devem ficar entre fracos e moderados e as temperaturas variam entre 13ºC e 29ºC. Em São Paulo, o tempo também ficará com poucas nuvens ao longo de todo o dia, sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 13ºC e 28ºC.

No Sul, as geadas também podem ocorrer no norte e oeste de Santa Catarina e, no centro-sul e sudoeste do Paraná. Assim como no Sudeste, o alerta é de "Perigo Potencial" e também vai até às 7h de hoje. Já em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, a previsão é de chuva no período da manhã, com muitas nuvens ao longo do dia. As temperaturas variam entre 16ºC e 27ºC.

Para quase todo o restante do país, o instituto alertou para baixa umidade. Segundo o aviso, o fenômeno ocorre em 18 estados e no Distrito Federal. Áreas do Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, além de todo o território do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goias, Tocantins e Rondônia devem continuar sendo atingidas pelo fenômeno.

O aviso de "Perigo Potencial" alerta que a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20% e há baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Contudo, o instituto sugere a ingestão de bastante líquido, e se evite a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e desgaste físico nas horas mais secas.

O MetSul também destaca que uma massa de ar seco e quente de grande abrangência cobre a maior parte do país, com temperaturas acima da média para o período. Além disso, o ar seco também inibe chuva e aumenta a possibilidade de queimadas em diversos estados, com fumaça se misturando ao calor e à baixa umidade relativa do ar.

No Norte, o instituto alertou para "Perigo Potencial" de chuvas intensas. Segundo o aviso, que vai até às 10h desta quinta-feira, há possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60km/h) no norte e sul de Roraima e no norte do Amazonas. O Inmet ainda destacou que pode ter baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.