Geadas podem atingir RJ, SP e MG, e Inmet alerta para baixa umidade em 13 estados; veja previsão

Geadas e temperaturas baixas podem atingir áreas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais nesta sexta-feira, como alertou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O instituto emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para o fenômeno e avisou que a temperatura mínima deve ser de até 3ºC. Além disso, os três estados do Sudeste, mais dez estados e o Distrito Federal também podem sofrer com baixa umidade.

Segundo o instituto, o sul e sudoeste de Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro, a macro metropolitana de São Paulo e o Vale do Paraíba paulista podem sofrer com geadas nesta sexta-feira. O alerta de "Perigo Potencial" vai até às 7h de hoje. Nas áreas afetadas, as temperaturas mínimas devem ser de até 3ºC e há um risco leve de perda de plantações.

Veja alertas emitidos pelo Inmet para esta sexta-feira

O instituto emitiu dois alertas de "Perigo Potencial" para baixa umidade em 13 estados. O aviso abrange áreas de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná, além de todo o território de Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Goiais e o Distrito Federal. O aviso destaca que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Além disso, há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Na cidade do Rio de Janeiro, a previsão do tempo é de poucas nuvens com nevoeiro ou névoa úmida ao longo da manhã. Já durante a tarde e a noite podem ter nebulosidade, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 15ºC e 24ºC, que apresentam leve declínio em relação ao dia anterior.

Em São Paulo, a previsão é de poucas nuvens com nevoeiro ou névoa úmida pela manhã e aumento de nebulosidade a partir da tarde. As temperaturas variam entre 12ºC e 25ºC e não há alertas de chuvas. Na capital mineira, Belo Horizonte, também não há previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 12ºC e 26ºC.

No Sul, na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a sexta deve ser de poucas nuvens pela manhã e muita nebulosidade durante a tarde e noite. A previsão é que as temperaturas variem entre 12ºC e 22ºC e sem chuvas. Em Florianópolis, em Santa Catarina, o dia também amanhece com nevoeiro e será de poucas nuvens no restante do dia, sem chuvas.