Cinco tripulantes estão desaparecidos após naufrágio de navio em Pernambuco; Marinha realiza buscas

Um navio de carga naufragou no último domingo, a 15 quilômetros de distância de Ponta de Pedras, no município de Goiana, em Pernambuco, confirmou à EXAME a Marinha do Brasil.

A embarcação, que estava a caminho de Fernando de Noronha, tinha nove tripulantes. Segundo a Marinha, quatro tripulantes da embarcação “Concórdia” foram resgatados pelo Navio Rebocador de Alto Mar “Cormoran” e estão bem. Outros cinco tripulantes seguem desaparecidos.

Em entrevista ao portal G1, o dono da embarcação, Antônio Gonçalves, afirmou que o navio transportava material de construção e alimentos. A rota tem 545 quilômetros e os navios levam cerca de 48 horas entre Recife e Fernando de Noronha.

Segundo a autoridade marítima, o Concórdia estava a aproximadamente 8,5 milhas náuticas (cerca de 15 quilômetros) da praia de Ponta de Pedras, no município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Para encontrar o restante da tripulação, a Marinha acionou a estrutura do Salvamar Noroeste, na Operação de Busca e Salvamento no litoral pernambucano, que conta com o Navio-Patrulha (NPa) “Macau”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, e a Aeronave H36 da Força Aérea Brasileira.

Outra medida foi emitir um alerta aos navegantes para realizar contato com a comunidade marítima, com o objetivo de divulgar o acidente e alertar as embarcações que estejam navegando em áreas próximas do ocorrido para apoiar nas buscas.

Leia a nota da Marinha sobre o naufrágio

A Marinha do Brasil (MB) informa que tomou conhecimento, na noite deste domingo (15), do naufrágio do navio de transporte de carga “Concórdia”, a aproximadamente 8,5 milhas náuticas (cerca de 15 quilômetros) de Ponta de Pedras, no município de Goiana, no estado de Pernambuco.

Quatro tripulantes que se encontravam a bordo foram resgatados pelo Navio Rebocador de Alto Mar “Cormoran” e estão em bom estado de saúde. Outros cinco tripulantes seguem desaparecidos.

Desde então, a MB acionou a estrutura do SALVAMAR NORDESTE, coordenando a Operação de Busca e Salvamento no litoral pernambucano, empregando o Navio-Patrulha (NPa) “Macau”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, e a Aeronave H-36 da Força Aérea Brasileira.

Adicionalmente, foi emitido Aviso aos Navegantes e realizado contato com a comunidade marítima, a fim de ampliar a divulgação sobre o ocorrido e alertar as embarcações que estejam navegando em áreas próximas do ocorrido para apoiar nas buscas.