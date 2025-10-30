MPSP deflagra operação contra o PCC; um suspeito morreu

O Ministério Público de São Paulo (MPSP), em conjunto com a Polícia Militar (PM) do estado, deflagraram na manhã desta quinta-feira, 30, uma operação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) em Campinas.

Nomeada de Off White, a ação busca combater o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro realizados por empresários, traficantes e integrantes da facção, segundo o MPSP.

A Secretaria de Segurança Pública afirmou que durante a operação, um suspeito reagiu e morreu baleado. Um sargento da PM ficou ferido e foi socorrido.

Ao todo, os agentes cumprem nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão. O MPSP informou que o Tribunal de Justiça do estado determinou a aplicação de medidas cautelares e o bloqueio de 12 imóveis de alto padrão e de valores depositados em contas bancárias.

A investigação

Durante a investigação, os agentes descobriram que os suspeitos estavam acumulando dinheiro e patrimônios do tráfico de drogas. Os valores eram lavados de diferentes maneiras, incluindo em empresas de fachada.

"Em dado momento da existência do grupo criminoso, iniciou-se uma série de desavenças negociais entre seus membros, potencializadas pelas Operações Linha Vermelha e Pronta Resposta", afirmou o Ministério Público.

Neste momento, os suspeitos passaram a realizar diversas transações imobiliárias e financeiras com o objetivo de diluir o patrimônio e ocultar os "verdadeiros beneficiários e a origem criminosa dos bens e valores".

A partir das movimentações, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) conseguiu identificar e rastrear o esquema.