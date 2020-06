MP do Paraná denuncia médico que estava com covid-19 e atendeu pacientes

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou um médico da cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, que foi trabalhar mesmo sabendo que estava contaminado com o coronavírus.

O caso aconteceu no meio de abril em uma Unidade de Pronto Atendimento. Segundo a denúncia, o médico atendeu, pelo menos, nove pacientes durante o plantão. Ao final do expediente, ele disse aos colegas que precisava de um atestado porque estava com a covid-19.

“Mesmo já tendo um atestado emitido dias antes para justificar ausência em outro trabalho num posto de saúde de Itapoá, no litoral de Santa Catarina”, afirma o Ministério Público.

A denúncia partiu da própria prefeitura, que instaurou também um Processo Administrativo Disciplinar. Além disso, afastou o profissional de saúde por 90 dias. Em nota, a prefeitura informou ainda que encaminhou o caso ao Conselho Regional de Medicina.

O médico foi acusado por crime contra a calamidade pública nacional, em decorrência da pandemia da covid-19. A pena pode ser detenção e multa.

“Com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, infringiu determinação do poder público, destinada a impedir propagação de doença contagiosa”, diz a denúncia do Ministério Público.

A cidade, com 212 mil habitantes, tem 70 casos confirmados e nenhuma morte por covid-19, segundo o último balanço divulgado pela prefeitura, na terça-feira, 2.