Polícia apreendeu R$ 6 milhões na casa de ex-secretário de Saúde do Rio

Ao efetuar a prisão do ex-secretário de Saúde Edmar Santos, os promotores do Ministério Público do Rio apreenderam na manhã desta sexta-feira, 10, um total de mais de 6 milhões de reais em dinheiro nos endereços relacionados a ele que também foram alvo de busca e apreensão. Edmar Santos foi preso na manhã desta sexta-feira em sua casa, em Botafogo, na zona sul do Rio.

O mandado de prisão foi cumprido pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Delegacia Fazendária da Polícia Civil, em um desdobramento da Operação Mercadores do Caos.

A Justiça determinou também o arresto de bens e valores de Edmar Santos até o valor de 36.922.920 de reais, que, de acordo com o MP, é equivalente aos recursos públicos do estado desviados em três contratos fraudados para aquisição dos equipamentos médicos durante a pandemia do novo coronavírus.