Mourão sinaliza que pode disputar Senado pelo RS em 2022

O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta segunda-feira (26) que não deve disputar em 2022 a reeleição na chapa com o presidente Jair Bolsonaro. No lugar, Mourão disse cogitar um período com a família ou ainda a disputa por uma cadeira do Senado pelo Rio Grande do Sul.

"Até o presente momento, o que tenho visto em diversas declarações do presidente Bolsonaro é que ele precisaria de outra pessoa no meu lugar. Apesar de ele nunca ter dito isso pessoalmente para mim, a interpretação que tenho feito dos sinais que são colocados é de que ele vai escolher outra pessoa para acompanhá-lo na sua caminhada para a reeleição", disse Mourão durante transmissão, nesta manhã (26) promovida pelo Valor Econômico.

Segundo Mourão, sua linha de ação mais provável é, "após 50 anos de serviço ao País", um período dedicado à produção acadêmica e à família. "Agora, se abrir uma possibilidade de disputar uma cadeira ao Senado, com as características que estariam muito mais ao encontro da maneira como sou e como atuo e com a possibilidade de continuar a auxiliar o País na busca do seu futuro, posso também partir para essa ideia", destacou o vice-presidente.