Motta e Alcolumbre não irão a ato do Planalto sobre o 8 de janeiro

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não irão participar do ato em memória do 8 de janeiro de 2023 organizado pelo governo Lula (PT).

Eles foram convidados pelo Palácio do Planalto e as ausências foram confirmadas ao SBT News nesta terça-feira, 6, por assessores de Motta e Alcolumbre.

O evento está marcado para as 10h de quinta-feira, 8, no Planalto, e pode ser a ocasião escolhida pelo presidente brasileiro para a oficialização do veto ao projeto de lei (PL) da Dosimetria, aprovado com ampla maioria pelo Congresso Nacional no mês passado.

Lula já havia dito que vetaria o texto, caso ele fosse aprovado por deputados e senadores. Se isso acontecer, o veto ao texto que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pessoas que participaram dos ataques de 8 de janeiro ainda terá de ser apreciado pelos parlamentares.

De acordo com o governo, a cerimônia desta quinta "tem por objetivo reforçar os valores da democracia, que sofreu abalo nessa data, em 2023". São esperadas autoridades e representantes da sociedade civil.

A expectativa é que, durante o ato, Lula faça firme defesa à democracia brasileira, aos Três Poderes e à soberania nacional — em especial diante da ação militar dos Estados Unidos na Venezuela.