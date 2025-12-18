Líder do governo diz que relação com Motta termina o ano em outro patamar

O Executivo e o Congresso têm se desentendido repetidas vezes nos últimos dois meses. Algumas pautas governistas têm sofrido derrota na Câmara, como a MP 1303, alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), em outubro.

O estremecimento na relação entre Planalto e Câmara aumentou em novembro, após o chefe da Casa indicar o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) para relatar o projeto enviado pelo governo para endurecer as penas de integrantes de facções criminosas.

A proposta era uma das principais apostas do Palácio do Planalto para ganhar força no debate sobre a segurança pública, mas Motta indicou um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e secretário de Segurança Pública do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para relatar a matéria.

Outros episódios fortaleceram esse cisma entre poderes, como a ocupação da Mesa Diretora por parlamentares bolsonaristas.

Ao avaliar a gestão de Hugo Motta, o petista Guimarães tratou o fato como episódio isolado. Segundo ele, o presidente da Câmara deve fechar o ano politicamente fortalecido.