Morre Roberto Figueiredo do Amaral, executivo da Andrade Gutierrez

O empresário Roberto Figueiredo do Amaral, que foi executivo da Andrade Gutierrez entre 1969 e 1998, morreu nesta terça-feira, aos 87 anos. Ele deixou sua mulher, Rose, cinco filhos e sete netos na véspera de natal.

O velório e enterro estão programados para esta quinta-feira, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Quem foi Roberto Amaral?

Roberto Amaral ganhou notoriedade durante a redemocratização no período que sucedeu a ditadura militar. À frente da Andrade Gutierrez, foi responsável pela reurbanização do Vale do Anhangabaú e pal construção da usina hidrelétrica Três Irmãos, em Andradina (SP).

Nas redes sociais, sua filha, a jornalista Gabriela Wolthers, lamentou a morte do empresário.

"Pai, você nos deixou na véspera de Natal. Muitos podem achar uma data triste para fazer a passagem, mas eu não considero assim. É uma data especial em que toda a família se reúne. Família que vc construiu e que vai continuar a se reunir para te homenagear. Fica com Deus, meu pai. Te amo", escreveu.