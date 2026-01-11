Fila do Bolsa Família termina 2025 com 503 mil à espera do benefício

Apesar da redução ao longo do ano, o Bolsa Família encerrou 2025 com uma fila de espera de 503 mil famílias, segundo dados obtidos pela UOL junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

De acordo com a reportagem, em dezembro havia cerca de 1,1 milhão de famílias pré-habilitadas ao programa. No entanto, apenas 602 mil foram efetivamente incluídas naquele mês, o que empurrou parte da demanda para 2026.

O número, que em julho estava em 176.549 famílias, saltou para 709.135 em agosto e alcançou 750.451 em setembro. Em outubro, o total subiu para 889.373 e, em novembro, chegou a 987.617, antes de recuar para 503.564 em dezembro.

Ainda segundo a UOL, no último mês de 2025 o governo federal pagou o benefício a 18,7 milhões de famílias. O desembolso total foi de R$ 12,7 bilhões, com valor médio de R$ 691,37 por família.

Em nota enviada à reportagem, o MDS afirmou que o pagamento “seguiu dentro da previsão orçamentária de 2025”. A pasta não respondeu se as famílias que permanecem na fila serão incluídas já no primeiro repasse de 2026, cujo calendário começa no dia 19.

O ministério explicou que as entradas e saídas de beneficiários ocorrem mensalmente, durante o processo de geração da folha de pagamentos, sempre respeitando o orçamento definido em lei.

Segundo a pasta, há monitoramento contínuo desses fluxos com o objetivo de garantir a regularidade dos pagamentos e ampliar a cobertura do programa, dentro dos limites fiscais e legais.

O MDS também informou que não existe um prazo fixo para a inclusão de famílias após a pré-habilitação. Em muitos casos, o ingresso acontece já no mês seguinte, mas o tempo pode variar conforme o volume de cadastros analisados e a disponibilidade de recursos.

Todos os meses, ainda de acordo com o ministério, é feita uma análise automatizada das famílias inscritas no CadÚnico, levando em conta critérios de elegibilidade, atualização cadastral e consistência das informações.

Orçamento praticamente congelado

A UOL destaca que o orçamento do Bolsa Família aprovado para 2026 ficou praticamente no mesmo patamar do ano anterior. Em 2024, o programa contou com R$ 168,2 bilhões. Em 2025, o valor caiu para R$ 158,2 bilhões. Para 2026, o montante aprovado é de R$ 159,5 bilhões, o que representa uma média mensal de cerca de R$ 13,3 bilhões.

Menos beneficiários em 2025

Ao longo de 2025, o número de beneficiários do Bolsa Família caiu em 2,1 milhões. Com isso, o programa terminou o ano com o menor total de pessoas atendidas desde 2021, quando ainda se chamava Auxílio Brasil.

Em dezembro de 2025, eram 18.707.740 beneficiários, contra 20.811.774 no mesmo mês de 2024 e 21.064.289 em dezembro de 2023. Em 2022, o total era de 21.601.182 pessoas, enquanto em 2021 o número havia sido de 14.519.216.

Conforme explicou o MDS, a redução ocorreu por uma combinação de fatores, como desligamento voluntário, renda acima do limite permitido pelo programa, falta de atualização cadastral, descumprimento das condicionalidades e fornecimento de informações falsas ou omissão de dados.

Em outubro, o governo já havia informado em seu site oficial que o aumento da renda levou 1,3 milhão de famílias a deixarem o Bolsa Família entre janeiro e aquele mês de 2025. Segundo a pasta, esse crescimento da renda ocorreu principalmente pela obtenção de emprego formal, abertura de pequenos negócios ou melhora das condições financeiras do domicílio.

Além desse grupo, outras 726 mil famílias deixaram o programa em outubro após cumprirem o período previsto pela chamada regra de proteção.